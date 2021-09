Krageljeva druga, Božič tretji v kvalifikacijah v Pauju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske slalomistke in slalomisti na divjih vodah so bili uspešni v petkovih kvalifikacijah zadnje tekme za svetovni pokal v letošnjem letu. Urša Kragelj je bila med kajakašicami druga, Luka Božič pa med kanuisti tretji. V polfinalu od slovenskih predstavnikov ne bo le kanuistke Lee Novak.

V dopoldanskem delu kvalifikacij svetovnega pokala v Pauju je slovenska ekipa svojo nalogo opravila z odliko, saj so se v polfinale uvrstile vse kajakašice, pa tudi vsi kajakaši. Najboljši slovenski rezultat je postavila Urša Kragelj, ki je bila druga, zaostala je le za Camille Prigent. Francozinja je bila hitrejša za 1,37 sekunde. Na tretje mesto je prišla še ena domačinka, Romane Prigent, sicer sestrična vodilne kajakašice kvalifikacij.

"Predvsem sem imela lepo tekočo vožnjo, brez dotikov. Vesela sem, da sem se uvrstila naprej. Jutri bo povsem nova proga in upam, da se bom dobro sestavila tudi za jutri. Pristop h kvalifikacijam, polfinalu, finalu je čisto drugačen, tako da za kvalifikacije sem zastavila super. Za jutri bo pa verjetno tudi proga težja, tako da bo treba bolj napasti," je po nastopu povedala Urša Kragelj.

S prvim nastopom in sedmim rezultatom je brez težav v polfinale napredovala tudi Eva Terčelj, medtem ko je morala Ajda Novak na progo dvakrat. V prvi vožnji je bila namreč 22., v drugi pa sedma, tako da je tudi Ajda prišla do druge faze tekmovanja.

Božič potrebuje nekaj počitka

Luka Božič je zaostal le za dvema tekmovalcema. Foto: Nina Jelenc V kvalifikacijah kanuistov je bil hiter Luka Božič. Do polfinala je prišel s tretjim časom kvalifikacij. Po tekmi je Božič povedal: "Imel sem kar nekaj strahu pred današnjimi kvalifikacijami. Proga je bila zahtevno postavljena, ampak na koncu sem se dobro pripravil in oddelal tako, kot se kvalifikacije oddela, kot sem jih odpeljal že v preteklosti. Vesel sem, sedaj pa rabim nekaj počitka. Dva tedna smo že okoli, stalno 'našpičeni', tako da upam, da se bom jutri dobro spočil in pripravil za nedeljski polfinale."

Pred Primorcem sta kvalifikacije zaključila Španec Miquel Trave in Nemec Franz Anton. Benjamin Savšek je imel en dotik, tako da je bil deseti, Nejc Polenčič pa je bil v prvi vožnji 29. V drugi je zasedel deveto mesto in se tudi on uvrstil v nadaljevanje tekmovanja.

V konkurenci kajakašev je bil najboljši Slovenec Martin Srabotnik, in sicer na petem mestu. Niko Testen je priveslal v cilj kot deveti, Peter Kauzer pa kot 16. S tem so se vsi trije brez težav uvrstili v sobotni polfinale. Najhitrejši je bil Britanec Joseph Clarke, drugi je bil Italijan Giovanni de Gennaro, tretji pa Španec David Llorente.

Nekaj več dela so imele kanuistke, saj so vse tri slovenske reprezentantke morale na progo dvakrat. V prvo je bila Alja Kozorog namreč 22., Eva Alina Hočevar 25., Lea Novak pa 32. V drugo sta bili uspešni Kozorogova, ki je imela tretji čas druge vožnje, in Eva Alina Hočevar, ki je bila sedma. Po prvi fazi se je poslovila Lea Novak, ki je bila v drugo 12.

Najhitrejša kanuistka kvalifikacij je bila Čehinja Martina Satkova, druga je bila Španka Nuria Vilarrubla, tretja pa Avstralka Jessica Fox.

V soboto so na vrsti polfinalne in finalne vožnje kajakašic in kajakašev ter kvalifikacijske vožnje na čas v ekstremnem slalomu.