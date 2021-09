Savšek in Kauzer še vedno v igri za skupno zmago

V francoskem Pauju se bo konec tedna končal letošnji svetovni pokal kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah. Olimpijski prvak, kanuist Benjamin Savšek, in nekdanji kajakaški olimpijski podprvak, Peter Kauzer sta še vedno visoko v skupnem seštevku in si lahko priborita vsaj kolajno, nekaj možnosti za to ima tudi kajakašica Eva Terčelj.