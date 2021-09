Luka Božič tik pod zmagovalnim odrom

Slovenski kanuist Luka Božič je na tekmi slalomskega svetovnega pokala v Seu d'Urgellu, kjer je predlani na svetovnem prvenstvu osvojil bron, zasedel četrto mesto. To je njegov najboljši dosežek sezone in dokaz, da se pred svetovnim prvenstvom v Bratislavi vrača v formo in da potem, ko se ni uvrstil na olimpijske, ni vrgel puške v koruzo. Primorec je bil v polfinalu še mesto višje.

"Glede na to, kakšna sezona je za mano, preko česa sem šel, sem kar vesel današnje vožnje in rezultata. Še boljša pa bi bila ena izmed treh kolajn. Imel sem zelo dober zgornji del, tudi spodnji je bil kar dober. Kar sem izgubil, sem v srednjem delu, za kar mi je zelo žal. Kljub temu pa navdušen zapuščam Španijo," je povedal Luka Božič.

Slabše se je odrezal olimpijski prvak Benjamin Savšek, ki se mu je polfinalna vožnja povsem ponesrečila, saj se je v njej prevrnil, s 152 kazenskimi sekundami je zasedel 29. mesto. Klemen Vidmar je bil 24.

Domačo progo je izkoristil zmagovalec Španec Miquel Trave, drugi je bil Britanec David Florence, tretji pa Nemec Franz Anton.

Zmaga olimpijski prvakinji, Kozorogova 11.

Pri ženskah Slovenija finalistke ni imela, Alja Kozorog je končala ne nehvaležnem, 11., Eva Alina Hočevar na 13., Lea Novak pa na 14. mestu.

"Trenutno sem zelo zadovoljna s svojim veslanjem in pristopom do tekem in treningov. To je že četrta letošnja tekma, kjer sem bila na meji finala, enajsto, dvanajsto, trinajsto mesto. Razočarana sem, da sem v spodnjem delu naredila napako, ki me je stala finala. Proga je s kopnega videti precej bolj zahtevna, če se dobro zbereš in se pravilno lotiš, pa je zanimiva," je bila zadovoljna slovenska olimpijka.

Zmagala je olimpijska prvakinja, Avstralka Jessica Fox, ki je bila dan prej najboljša že v kajaku.