Savšek drugi na tekmi in tudi skupno

Kanuist Benjamin Savšek, olimpijski prvak v slalomu na divjih vodah, se je izkazal tudi na finalu svetovnega pokala v Pauju. Na progi, kjer je že postal svetovni in evropski prvak, je zasedel drugo mesto, kar mu je prineslo tudi drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Njegov uspeh je z današnjim tretjim mestom dopolnil Luka Božič. V ženski konkurenci je slavila Tereza Fišerova in slavila tudi v skupnem seštevku. Slovenski predstavnici Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar sta tekmovanje končali v polfinalu.