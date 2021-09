Po odpovedi Tokića in Kožula Slovenci na EP niso med favoriti

V romunskem Cluju bo od torka do nedelje potekalo letošnje ekipno evropsko prvenstvo. Oslabljena slovenska moška namiznoteniška reprezentanca bo v skupini H v torek ob 19. uri igrala s Finsko, v nadaljevanju evropskega prvenstva pa jih čakata še tekmi z Luksemburgom in Romunijo. Izbranke Vesne Ojsteršek bodo igrale v skupini D, v torek s Češko, v sredo pa z Ukrajino.

Že po olimpijskih igrah v Tokiu je bilo jasno, da slovenska moška reprezentanca ne bo mogla računati na Bojana Tokića, ki je postal selektor belgijske reprezentance, pred samim začetkom prvenstva pa je zaradi poškodbe kolena nastop odpovedal še Deni Kožul.

Odlični Jorgić bo najbrž premalo

Ekipa, ki so ji napovedovali, da bi se lahko borila za kolajne in ponovila uspeh izpred štirih let, ko je osvojila bronasto odličje, je naenkrat ostala brez realnih možnosti, saj bo odlični Darko Jorgić najbrž premalo, da bi izbranci Andreje Ojsteršek Urh, ki je namesto olimpijcev Tokića in Kožula v moštvo uvrstila Petra Hribarja in Tilna Cvetka, lahko prekrižali račune favoritom.

"Na EP bomo igrali le s tremi igralci, kajti zaradi protokola covida-19 po odpovedi Kožula četrtega igralca nismo več mogli prijaviti. Že nekaj časa smo vedeli, da Tokić v Cluju ne bo igral, bo pa na nekaterih WTT-turnirjih še vedno branil barve slovenske reprezentance in upam, da tudi še na kakšnem ekipnem tekmovanju. Toda tudi brez njega, vendar z zdravim Kožulom bi bili še vedno nevarna ekipa, zdaj bodo naše možnosti seveda manjše," meni Vesna Ojsteršek Urh.

"Sistem tekmovanja je takšen, da bo moral Jorgić v vsakem dvoboju prinesti dve zmagi."

"Žal bomo v Cluju igrali oslabljeni, ampak ..."

"Sistem tekmovanja je takšen, da bo moral Jorgić v vsakem dvoboju prinesti dve zmagi, eno pa bosta morala dodati ali Hribar ali Cvetko. Dejstvo je, da bo zanju to velik pritisk, saj bosta v članski reprezentanci prvič v takšnem položaju, bosta pa imela lepo priložnost, da pokažeta, kaj zmoreta na tej ravni," je računico za skupni uspeh predstavila selektorka.

"Žal bomo v Cluju igrali oslabljeni, ampak vseeno mislim, da je skupina solidna in da lahko Peter in Tilen koga presenetita. Mislim, da nimamo česa izgubiti, morali pa bomo ohraniti mirne glave in skušati z borbeno igro presenetiti ekipe v svoji skupini. Po turnirju v Dohi lahko rečem, da sem v dobri formi, zavedam se, da bo na meni veliko breme in da bom moral prevzeti vlogo kapetana. Najprej se bom skušal čim bolj spočiti do prve tekme s Finsko, nato pa na vsakem dvoboju izvleči po dve zmagi, verjamem pa, da bosta Peter in Tilen tudi prispevala svoj delež," pa se nadeja Jorgić, ki kljub svoji mladosti na turnirjih niza uspeh za uspehom.

"Tudi brez Tokića, vendar z zdravim Kožulom bi bili še vedno nevarna ekipa, zdaj bodo naše možnosti seveda manjše," meni selektorka Vesna Ojsteršek Urh. Foto: Vid Ponikvar

Pri dekletih bo uspeh že vsaka posamična zmaga

Še manj možnosti za odmeven rezultat kot fantje imajo dekleta. "Realno gledano bomo težko prišle do kakšne zmage, kajti Ukrajina z Margerito Pesocko in dvema 'lovkama' ter Čehinje z Matelovo in Adamkovo bo težko premagati. Uspeh bo že vsaka posamična zmaga, veseli pa me, da se forma igralk stopnjuje. Naša prednost bo, da bodo dekleta lahko vsako tekmo odigrala sproščeno, če pa bodo želela priti do ugodnega rezultata, tudi drzno. Le tako lahko kaj naredimo," je pred začetkom evropskega prvenstva dejala Vesna Ojsteršek.

V četrtfinale se uvrstijo le zmagovalci skupin, ki nato do konca igrajo na izpadanje, vse druge reprezentance pa se bodo po skupinskem delu tekmovanja poslovile od evropskega prvenstva.

Naslova evropskih prvakov iz Nantesa bosta branili reprezentanci Nemčije v moški konkurenci in Romunije v ženski. Slovenska moška vrsta je na prejšnjem prvenstvu izpadla v četrtfinalu, potem ko so bili boljši poznejši prvaki.

