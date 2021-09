Nov udarec za slovensko reprezentanco v namiznem tenisu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul je moral pred dnevi zaradi zdravstvenih težav odpovedati nastop na WTT Star Contenderju v Dohi, danes pa je sporočil, da ne bo mogel igrati niti na ekipnem evropskem prvenstvu, ki bo potekalo od 28. septembra do 3. oktobra v Romuniji. Slovenija bo igrala v skupini z Romunijo, Finsko in Luksemburgom.

''Žal moram odpovedati tudi ekipno evropsko prvenstvo. Pregled z magnetno resonanco je pokazal, da imam rupturo kvadricepsa, ki pritiska na tendon kolena, tako da me vedno, ko poskušam igrati, zaboli. V klubu so mi že našli ortopede in fizioterapijo, tako da terapijo, ki naj bi trajala okoli šest tednov, začenjam že prihodnji teden, vsaj deset dni pa bom moral počivati,'' je iz Nemčije sporočil osmoljenec Deni Kožul, ki bo lahko v najboljšem primeru začel s treningi šele čez poldrugi teden.

''Čez deset dni se bo videlo, ali bo terapija že tako uspešna, da bom lahko začel s treningi. Vse bo odvisno od tega, kako hitro se bo vse skupaj celilo. V najslabšem primeru so zdravniki rekli, da bom brez namiznega tenisa verjetno še nadaljnjih šest tednov, vendar sem optimist in verjamem, da bom za lopar prijel že kmalu. Ni lahko, ampak tudi to je del športne kariere. Na vse skupaj moram gledati optimistično, žal pa v Romuniji ne bom mogel igrati,'' je prek Namiznoteniške zveze Slovenije sporočil aktualni slovenski prvak.

Čez deset dni bo izvedel, kdaj se bo lahko vrnil na igrišče. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenska reprezentanca bo tako na ekipnem evropskem prvenstvu zelo oslabljena, saj njenih barv tudi ne bo branil izkušeni Bojan Tokić, ki se bo na prvenstvu preizkusil kot selektor belgijske izbrane vrste.