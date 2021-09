Jorgić ponovno izločil Hrvata in se prebil v polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V polfinalu bo Jorgićev nasprotnik Sangsu Lee iz Južne Koreje, ki je na svetovni lestvici tri mesta pred njim.

"V tekmo sem vstopil brez nervoze, čeprav sem vedel, da bo tekma težka, saj sva se nazadnje srečala pred tednom v Solunu. S svojo igro sem tokrat lahko zadovoljen in če jo bom ponovil, se tudi proti Leeju lahko nadejam dobrega rezultata," je bil po tretji zaporedni zmagi v Dohi zadovoljen Darko Jorgić.

Do polfinala se je v igri dvojic prebil tudi Bojan Tokić. Z Belgijcem Cedricom Nuytinckom sta bila v četrtfinalu s 3:1 (4, -11, 8, 4) boljša od Japoncev Kazuhira Yoshimura in Yuta Kizukurija, nastop v finalu pa sta jima nato preprečila Paul Drinkhall in Liam Pitchford. Angleža sta zmagala s 3:0 (7, 8, 7).