Odmeven uspeh Darka Jorgića v Katarju

Osmi igralec svetovne lestvice ITTF, Brazilec Hugo Calderano, je v finalu WTT Star Contenderja v Dohi s 4:2 (5, -6, -10, 9, 3, 9) premagal najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Darka Jorgića. Calderano je bil usoden na olimpijskih igrah v Tokiu že v osmini finala usoden za Bojana Tokića, nato pa je podobno kot Jorgić izpadel v četrtfinalu. V Dohi je bil drugopostavljeni nosilec, za Nemcem Dimitrijem Ovtcharovom, ki je nepričakovano izpadel že v drugem krogu, ko ga je premagal Seungmin Cho iz Južne Koreje. Choja je nato v osmini finala izločil Andrej Gaćina, za Hrvata pa je bil v četrtfinalu usoden 23-letni Jorgić.

Mladi Hrastničan, trenutno 25. igralec svetovne lestvice ITTF, je dobro formo potrdil tudi v svojem prvem današnjem dvoboju proti osem let starejšemu Sangsu Leeju iz Južne Koreje. Prvi štirje nizi so bili zelo izenačeni, trije so se končali na razliko, dva v korist Južnokorejca, toda v petem mu Jorgić ni več dovolil, da bi se razigral. Še bolj je to veljalo za šesti niz, v katerem je Lee osvojil le dva niza.

Nekoliko lažjo pot do finala je imel v prvem današnjem polfinalu Calderano, ki je Angležu Liamu Pitchfordu oddal le en niz, predvsem pa je imel nekaj več časa za počitek. Po gladko dobljenem prvemu nizu je bil Brazilec v drugem nemočen, v izenačenem tretjem pa je Jorgić ubranil dve zaključni žogici, nato pa sam izkoristil svojo prvo. Jorgić je dobro začel tudi četrti niz, ko je povedel s 6:3, vendar se je Calderano vrnil v igro, na koncu pa tudi zasluženo prišel do zmage, še poroča Namiznoteniška zveza Slovenije.

Jorgić je s selektorko Andrejo Ojsteršek Urh iz Dohe odpotoval neposredno na ekipno evropsko prvenstvo v Cluj. Foto: Guliverimage

Zaradi poraza v finalu še ne bo konec sveta

"Calderano je igralec, ki ne popušča niti, ko zaostaja z 0:10. Po mojem vodstvu z 2:1 v nizih in 6:3 v četrtem me je nekako začutil v igri, začel je igrati zelo čvrste udarce, na katere nisem imel prave rešitve. Morda sem bil malo preveč pasiven v ključnih trenutkih, vendar si nimam česa očitati. Ne bi ravno rekel, da je to, da sem imel manj časa za počitek od Calderana, vplivalo na moj poraz, je pa res, da mi malo več odmora med polfinalnim in finalnim dvobojem ne bi škodilo. Vsekakor sem s turnirjem lahko zelo zadovoljen, mislim, da sem prikazal vrhunsko igro. Seveda mi je žal, da sem v finalu ostal praznih rok, toda zaradi tega sveta še ne bo konec, kajti pred mano je še veliko zmag, pa tudi porazov," je pred odhodom iz Dohe dejal Jorgić, ki bo s selektorko Andrejo Ojsteršek Urh potoval neposredno na ekipno evropsko prvenstvo v Cluj, kjer se jima bosta pridružila še Peter Hribar in Tilen Cvetko.