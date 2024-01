Peter John Stevens pred SP do zmage na močnem mitingu v San Marinu

"Z zmago in nastopom na 50 m prsno sem zadovoljen. Želel sem si odplavati rezultat pod 28 sekundami in sem bil blizu," je po zmagi na 50 metrov prsno dejal Peter John Stevens.

Peter John Stevens je na močnem mednarodnem tekmovanju Meeting del Titano v San Marinu, na katerem sodeluje več kot 700 tekmovalcev iz osmih držav, v svoji paradni disciplini 50 m prsno zmagal s časom 28,07. Uvodni dan je nastopil v disciplini 100 m prsno in s časom 1:04,43 zasedel 4. mesto, so sporočili s Plavalne zveze Slovenije.

"Z zmago in nastopom na 50 m prsno sem zadovoljen. Želel sem si odplavati rezultat pod 28 sekundami in sem bil blizu. Nastop na 100 m prsno pa ni bil pretirano dober. Imel sem smolo pri startu, na izhodu iz podvodnega dela, in obratu, kjer mi je uspelo popiti nekaj vode pri obeh prvih vdihih. Po napornem in kratkem obdobju, ko sem se zdravstveno sestavil, sem na tej tekmi pridobil izkušnje, zdaj pa sledi počitek in 'tepering' za svetovno prvenstvo v Dohi," je po uspehu s prizorišča sporočil Stevens.

Tega že februarja čaka svetovno prvenstvo v Dohi. Tja že v torek potujejo daljinski plavalci Nik Peterlin, Špela Perše in Katja Fain, ki jih konec prihodnjega tedna čakajo olimpijske kvalifikacije na 10 km.

Stevens potuje teden dni kasneje, ob njem pa so v ekipi za bazenski del tekmovanja še Neža Klančar, Janja Šegel, Tara Vovk ter v štafeti tudi Katja Fain in Hana Sekuti, v moški konkurenci pa Primož Šenica Pavletič, Sašo Boškan in Anže Ferš Eržen.