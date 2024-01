Avstralski olimpijski prvak v plavanju Horton končal kariero

Olimpijski prvak v plavanju Avstralec Mack Horton je napovedal, da se umika iz mednarodnega tekmovalnega plavanja, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Tekmovalno pot je končal star 27 let. Na olimpijskih igrah v Riu leta 2016 je osvojil zlato na 400 m prosto in bron v štafeti 4x200 m prosto v Tokiu. Na letošnjih OI v Parizu ne bo nastopil.

"Zelo sem si želel plavati v Parizu, a nimam več tiste lakote po novi dosežkih. Vedno želim dati vse od sebe in nisem nekdo, ki bi rad samo nastopal, zato je to pravi čas, da se umaknem," je dejal Horton v izjavi, ki so jo danes objavili pri avstralski plavalni zvezi Swimming Australia.

"Počutil sem se tako privilegiranega, da sem zastopal Avstralijo in nosil zeleno in zlato. Upam samo, da Avstralija misli, da sem ji bil v ponos."

Skoraj enako ali še bolj kot njegovi dosežki v bazenih je v svetovni javnosti odmeval njegov protest na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji leta 2019, zaradi katerega mu je Mednarodna plavalna zveza (Fina) izrekla opomin.

Horton je protestno akcijo izpeljal ob podelitvi kolajn na 400 m prosto, kjer je zmagal Kitajec Sun Yang, osumljen dopinga, Avstralec pa je bil srebrn.

Po podelitvi kolajne ni želel stopiti na najvišjo stopničko zmagovalnega odra za skupinsko fotografiranje najboljših, pred tem je stopil z odra ob kitajski himni, prav tako pa se je od Suna odmaknil pri običajnem fotografiranju najboljših ob robu bazena.

Ko se je vrnil v ogrevalni bazen, so ga plavalci nagradili z bučnim aplavzom, enako pa so nato storili v jedilnici v vasi športnikov, ko je po tekmi prišel na večerjo. Kasneje je sodišče Sunu izdalo štiriletno prepoved igranja zaradi kršitev v postopku dopinške kontrole.

"Ničesar ne obžalujem, samo to, da so leta tako hitro minila," je dejal Horton. "Plavanje je bilo moje življenje, prijatelji in odnosi, ki sem jih pridobil, so tisti adut pri vsaki zlati medalji."

Glavni trener avstralske plavalne ekipe Rohan Taylor je Hortona označil za "dobrega človeka". "Bil je tekmovalec svetovnega razreda in oseba z visoko stopnjo integritete. Vem, da je zadovoljen s to odločitvijo in da bo v naslednjem obdobju svojega življenja izjemno uspešen," je dejal Taylor.