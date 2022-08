Ostermanova v boj za najvišja mesta na SP: Uvrstitve ne bi napovedovala

Koprčanka se je po koncu lanske olimpijske sezone ločila od izkušene Špele Ponomarenko Janić, dvojec zamenjala za enojec, sodeč po rezultatih na dveh tekmah svetovnega pokala, se je odločila pravilno in bo na svetovnem in tudi evropskem prvenstvu, ki bo v Münchnu le 14 dni za svetovnim, med kandidatkami za najvišja mesta. Obogatena z izkušnjami kolajne noče napovedovati, pravi le, da je v dobri formi in da tudi zadnja testiranja kažejo na to, da se bi morala uvrstiti vsaj v finale A, v katerem pa je možno čisto vse.

Primerjave so bile spodbudne

"Odkar beležim dobre rezultate, me tuji trenerji vabijo v svoje vrste, da se primerjam z njihovimi tekmovalkami. Tako sem se v pripravah na največji letošnji tekmovanji skupaj s Slovakinjami lahko primerjala tudi z Madžarkami, primerjave so bile spodbudne in vem, da sem dobro pripravljena. A uvrstitve ne bi napovedovala, moja želja je, da veslam, kot znam, kam bi me to lahko pripeljalo, pa bomo videli. Glede na prvi del sezone, lahko računam, da zelo visoko," je pred odhodom v Halifax, kjer še ni nikoli veslala, dejala Ostermanova, ki bo nastopila v disciplinah 200 in 500 metrov.

Tudi Jošt Zakrajšek se je sposoben prebiti do medalje. Foto: Nina Jelenc

V ekipi le še trije kajakaši

Ker se je Ponomarenko Janićeva odločila, da letos nastopi le na tekmah svetovnega pokala, v pripravah na naslednje olimpijske igre pa izpusti obe letošnji prvenstvi, bodo v ekipi le še trije kajakaši. Jošt Zakrajšek je v svetovnem pokalu zabeležil odlični uvrstitvi, zmožen se je prebiti tudi do kolajne, a v slovenskem taboru vendarle priznavajo, da bi bilo to veliko presenečenje. Njegova glavna disciplina je 5000 metrov, toda želi si, da bi se po povečanem treningu izkazal tudi na 1000 metrov, kjer do zdaj še ni beležil vrhunskih dosežkov.

Poleg Ostermanove in Zakrajška bosta v Kanadi nastopala še Vid Debeljak in Rok Šmit, ki bosta predvsem nabirala izkušnje. Skupaj v dvojcu na 500 metrov, posamično pa bo Debeljak tekmoval na 200, Šmit pa na 500 metrov.

Preberite še: