Evi Alini Hočevar zmanjkalo 88 stotink sekunde, Savšek po medaljo

"Včeraj sem bila po kvalifikacijah ekstremnega slaloma utrujena, a sem šla zgodaj spat in danes utrujenosti nisem čutila. Škoda, da se mi je zgoraj pripetila večja napaka, ki me je stala višje uvrstitve. Sem pa vesela, da sem se po tej napaki pobrala in preostali del proge odpeljala tako, kot sem si zadala. Predvsem sem zadovoljna, da sem progo prevozila brez dotika," je dejala Hočevarjeva.

V polfinalu je bila najhitrejša Avstralka Jessica Fox, ki prav tako kot Hočevarjeva nastopa prav v vseh disciplinah.

Bodo kanuisti uspešnejši od kajakašev?

Svetovno prvenstvo v Augsburgu se bo končalo danes, Slovenija je doslej osvojila dve ekipni medalji, kajakaši so v posamični konkurenci ostali brez nje, glavni adut pa vendarle še čaka svoj nastop. To je olimpijski prvak Beni Savšek, ki dobro formo kaže že skozi vso sezono, odličen drugi je bil tudi v kvalifikacijah.

Tacenčan bo v Augsburgu lovil svojevrsten dosežek, lahko namreč postane drugi kanuist po Slovaku Michalu Martikanu, ki bi bil hkrati evropski, svetovni in olimpijski prvak.

Vse to je že bil, a ne istočasno. Svetovni prvak je bil leta 2017 v Pauju, poleg tega je bil na svetovnih prvenstvih še dvakrat drugi in enkrat tretji.

Benjamin Savšek danes v napad na novo kolajno. Foto: Nina Jelenc

Uspehi ne zmanjšujejo lakote po novih, najvišjih

"Res imam kar nekaj uspehov, a to ne zmanjšuje moje lakote po novih, najvišjih. Želim zmagati, a moram iti po vrsti. Najprej se je treba osredotočiti na sam nastop, nato izvleči iz sebe maksimum, če mi to uspe, lahko računam na visoko uvrstitev," trdi Savšek, ki je prepričan, da rezultati iz kvalifikacij ne pomenijo ničesar.

"Zdaj bo povsem nova tekma na drugi, bolj zahtevni postavitvi. Proga mi tu ni posebej všeč, ozka je, ozki pa so tudi protitokovi. Ne glede na to, pa obljubljam, da bom poskušal narediti vse, da bom še enkrat poskrbel za dober rezultat," je še dejal Savšek.

Luka Božič je vedno dobra rezerva, če starejšemu kolegu spodleti. To je pokazal na svetovnem prvenstvu pred tremi leti, ko se Savšek ni posebno izkazal, sam pa je osvojil bronasto kolajno. Tretji član zmagovalne ekipe iz sredine tekme Anže Berčič pa o najvišjih mestih zagotovo ne razmišlja, zelo vesel bi bil, če bi se uvrstil v finale, kar pa bo tudi težka naloga.

Prvenstvo se bo sicer zaključilo z ekstremnim slalomom, kjer bo kar številčna slovenska udeležba, dosedanje tekme svetovnega pokala pa so pokazale, da so tudi v tej disciplini možne slovenske kolajne.

