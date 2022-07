Slovenci po vožnji za učbenike najboljši na svetu!

Luka Božič, Anže Berčič in Benjamin Savšek so novopečeni svetovni prvaki.

Luka Božič, Anže Berčič in Benjamin Savšek so novopečeni svetovni prvaki. Foto: Nina Jelenc

Prvi dan svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju v Augsburgu se je za slovensko slalomsko reprezentanco odlično začel, še bolje pa končal. Po srebrni kolajni kajakašic v uvodu so se na ekipni tekmi še žlahtnejše kolajne veselili kanuisti, Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so osvojili naslov svetovnih prvakov.

Z vožnjo brez napake, ki so jo strokovnjaki imenovali vožnja za učbenike, so za 2,94 sekunde premagali Slovake, z zaostankom več kot pet sekund so tretje mesto osvojili Italijani.

"Bil je že čas. Večkrat smo napadali ta naslov, bili nekajkrat blizu, zdaj pa nam je končno uspelo. Mislim, da povsem zasluženo," je dejal Anže Berčič, tretji slovenski mož, ki za razliko od ekipnih v posamičnih tekmah nima veliko vrhunskih dosežkov, zdaj pa se bo lahko pohvalil, da ima v svoji zbirki naslov svetovnega prvaka.

"Od začetka smo se odlično ujeli. Že po prvih protitočnih vratcih nam je čoln stekel, na progi nismo imeli težav, ves čas smo napadali. Beni in Luka sta mi naredila veliko prostora, med seboj sta se dobro križala, kar je na tej progi zelo pomembno in mnogim ni uspelo. Jaz sem jima samo sledil in pazil, da ni bilo dotikov ali napak, izšlo se je," je svoje naloge obrazložil Berčič.

Ritem je ekipi dajal olimpijski prvak Benjamin Savšek, z Božičem pa je pokazal veliko uigranost. Vožnja Slovencev je bila prava poezija, kar so priznavali tudi v drugih ekipah. "Ko smo prišli na cilj, smo vedeli, da smo dobro opravili nalogo, a zmage se še nismo mogli veseliti. Za nami je bilo nekaj odličnih reprezentanc, za katere smo vedeli, da lahko ponovijo našo vožnjo oziroma nastopijo še boljše. Predvsem Francozi so bili nevarni, bili v prvem delu celo hitrejši od nas, a tokrat je bil odločilen predvsem srednji del, ki je nam odlično uspel," je dejal Luka Božič.

Tudi Savšek je lahko v svojo bogato zbirko uspehov dodal še enega, ki mu je doslej manjkal: "Vesel sem, da smo se tako dobro ujeli. Odpeljali smo šolsko, čoln nam je tekel, mi smo samo poganjali. Danes smo vrhunsko opravili nalogo, lahko se malo poveselimo, toda jutri je nov dan in moramo naprej. Misli bomo hitro preusmerili na posamično tekmo oziroma kvalifikacije zanjo."

To je v samostojni Sloveniji 42. kolajna slovenskih kajakašev in kanuistov na svetovnih prvenstvih, sedma moška kanuistov v ekipni konkurenci in po letu 1993, ko so jo v Mezzani priborili Jože Vidmar, Boštjan Žitnik in Simon Hočevar, prva ekipna zlata.