Slovenski kajakaši po nesreči Srabotnika prehiteli le Ukrajino

Slovenski kajakaši na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Augsburgu niso bili tako uspešni kot njihove kolegice. Po nesreči Martina Srabotnika, ki je že v zgornjem delu poškodoval čoln, je bilo nemogoče pričakovati vrhunsko uvrstitev, na koncu so kar s 110 kazenskimi sekundami zasedli 28. mesto. Peter Kauzer, Srabotnik in Vid Kuder Marušič so tako prehiteli le Ukrajino.

"To se ekipne tekme. Tokrat smo imeli smolo, toda razočaranja ne sme biti. Take se stvari se dogajajo, Martin, ki je pri prvih protitočnih vratcih najprej udaril v bando, nato zadel vratca, za konec pa je vanj trčil še Vid in mu preluknjal čoln. Dobro je, da je sploh prišel do cilja, da se ni potopil. Čoln bodo že popravili, sreča je bila, da ni bilo kaj hujšega," je dejal Peter Kauzer, ki je skupaj s kolegi branil bronasto kolajno s prejšnjega prvenstva v Bratislavi.

"Upam, da se Martin in Vid ne sekirata in da bomo na posamični tekmi popravili vtis," si želi Kauzer. Foto: Anže Malovrh/STA

Kot sam pravi, se na prvi umetno zgrajeni progi na svetu (zgrajena je bila za olimpijske igre v Münchnu) odlično počuti in optimistično čaka na posamične nastope: "Uvodni nastop je za nami. Odprli ga nismo najbolje, zato pa so bile boljše punce, čestitam jim. Upam, da se Martin in Vid ne sekirata in da bomo na posamični tekmi popravili vtis. Meni proga, katere karakteristike niso spreminjali, ustreza, voda se menja, tako da jo moraš znati brati."

Tako kot pri ženskah so tudi pri moških zmagali Nemci, ki dobro izkoriščajo poznavanje domače proge. Srebrno kolajno so osvojili Britanci, bronasto pa branilci naslova, Francozi. Čehi so na četrtem mestu zaostali za vsega 17 stotink sekunde.