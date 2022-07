Slovenske kanuistke zgrešile bron za manj kot sekundo

Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah je bila tudi druga ženska ekipa blizu kolajne. Potem ko so bile kajakašice druge, so kanuistke, v obeh ekipah je veslala Eva Alina Hočevar, zasedle četrto mesto, bron so zgrešile za osem desetink sekunde. Poleg Hočevarjeve sta bili v ekipi še Alja Kozorog in Lea Novak.