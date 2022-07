Za slovensko slalomsko reprezentanco v kajaku in kanuju na divjih vodah se je svetovno prvenstvo v Augsburgu začelo sanjsko. Že v prvi disciplini je osvojila kolajno, to pa po zaslugi kajakašic, ki so na ekipni tekmi zasedle drugo mesto. Prehitele so jih le gostiteljice, Nemke. Za Slovenijo so veslale Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar.

Za žensko kajakaško ekipo je to po letih 2010 (Tacen) in 2013 (Praga) tretja kolajna na svetovnih prvenstvih, skupno pa je to za Slovenijo že 41. kolajna na tekmovanju najboljših na svetu.

Terčeljeva ponosna na vse tri

Slovenke, četrte na lanskem prvenstvu v Bratislavi, kar pomeni, da so startale četrte od zadaj, so tekmo začele z dobrimi občutki. "Nismo želele 'komplicirati', želele smo samo ponoviti tekoče vožnje s treningov. Uspelo nam je in lahko rečem samo, da sem ponosna na vse tri. Nekaj rezerv je bilo, a tako je vedno, popolne vožnje ni," se je uspeha veselila Eva Terčelj, ki je edina, ki je sodelovala pri vseh treh ekipnih kolajnah.

Foto: Nina Jelenc

"Ne delam razlik med kolajnami, enako sem vesela vsake. Verjamem, da ta ni bila zadnja. Vse smo pokazale, da smo hitre posameznice in če se še lahko tako uskladimo, kot smo se danes, verjamem, da bomo v tej postavi na ekipnih tekmah še precejkrat uspešne," je o svetli prihodnosti ekipe prepričana Terčeljeva.

Novakova je bila članica ekipe, ki se je leta 2013 veselila bronaste kolajne v Pragi, tako da je v Augsburgu na stopničkah stala drugič v karieri. "Eva in Eva Alina sta danes moje delo naredili zelo lahko. Bile smo uigrane, nismo imele težav. Občutek je bil lahkoten, ni se bilo treba nič mučiti," je bila zadovoljna Ajda Novak.

Mejnik v karieri Hočevarjeve

Smejalo se je tudi najmlajši v ekipi Evi Alini Hočevar, ki je osvojila svojo prvo člansko kolajno na velikih tekmovanjih: "Ko smo prišle v cilj, smo čutile, da bi lahko bilo dovolj za kolajno. Prehitele so nas samo Nemke, ki imajo na tej specifični progi kot gostiteljice veliko prednost. Vedele pa smo, da smo dobro opravile nalogo. Lahko smo zadovoljne, to nam bo dalo dodatno energije tudi za posamične nastope. Zdaj vemo, da smo dobro pripravljene."

Foto: Nina Jelenc

Slovenke so progo prevozile brez napak, kazni ni bilo, za Nemkami so zaostale dve sekundi in 46 stotink. Bron so osvojile Poljakinje, ki so imele dodatek dveh sekund, za Slovenkami pa so zaostale štiri.