Brez kolajne tudi v ekstremnem slalomu

Slovenski kajakaši in kanuisti se s svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Augsburgu vračajo z dvema ekipnima, a brez posamične kolajne. Brez odličja so ostali tudi v ekstremnem slalomu.

V novi olimpijski disciplini se je še najbolj izkazala Eva Terčelj, ki se je uvrstila med najboljših osem, a v polfinalni skupini izpadla. Premagali sta jo Britanka Kimberly Woods in Brazilka Ana Satila. Pred tem je Terčeljeva, ki je na koncu zasedla peto mesto, zmagala v svoji skupini osmine finala in četrtfinala.

Pri moških sta se v četrtfinale uvrstila Tine Kancler in Vid Kuder Marušič, a sta po svojih napakah v njem tudi izpadla.

Zlati kolajni sta osvojila Avstralki Jessica Fox, ki je po dveh drugih mestih na prvenstvu vendarle tudi zmagala, in Joseph Clarke, Britanec je ubranil naslov. Srebrni kolajni sta osvojila Britanka Kimberley Woods in Francoz Anatole Lalassus, bronasti pa Španka Monica Doria Villarubla in Nemec Stefan Hengst.