Manfreda bronast na MSP v Beogradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadarjeni slovenski kajakaš Matevž Manfreda je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Beogradu v sprintu na 500 metrov osvojil bronasto kolajno. Njegov uspeh sta v kajakaških dvojcih z zmago v finalu B dopolnila Santiago Leban Parada in Tjaš Til Kupsch.

Poleg mladincev so v srbski prestolnici tekmovali tudi v konkurenci do 23 let, kajakašica Mia Medved je na 500 metrov zmagala v finalu B, Tit Faletič pa je bil v isti disciplini v finalu B peti.

Preberite še: