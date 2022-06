Dvojne slovenske stopničke v Tacnu

Slovenska kanuista Luka Božič in Benjamin Savšek sta na domači tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu v finalu končala na drugem in tretjem mestu. Zmagal je Slovak Alexander Slafkovsky. V ženski konkurenci je slovenska kanuistka Eva Alina Hočevar v finalu osvojila sedmo mesto.

Luka Božič in Benjamin Savšek sta oba potrdila odlično formo, oba ostajata v igri tudi za skupno zmago v svetovnem pokalu, in optimistično čakata na zaključne priprave za svetovno prvenstvo konec julija v Augsburgu. Njuna uspeha sta dopolnila Anže Berčič, ki je zasedel deseto mesto, in Eva Alina Hočevar, ki je bila sedma.

Po kvalifikacijah je v moški konkurenci dišalo po slovenski zmagi. Aktualni olimpijski in evropski prvak Savšek je bil prepričljivo najboljši, s progo je fantastično opravil. Ko je prišel na cilj finalne preizkušnje, je prav tako kazalo, da se bo veselil pete zmage v svetovnem pokalu in tretje v Tacnu, čas je bil namreč najboljši, toda sodniki so mu naknadno dosodili dve kazenski sekundi in ga pahnili na tretje mesto.

"Res je, na sredini sem storil napako, tam se mi je nekoliko podrla tudi sama vožnja, ampak sem vesel, da sem se do konca sestavil in klub dotiku priveslal do tretjega mesta. Kot zadnji nikoli ni prijetno tekmovati, zato sem zadovoljen, da sem premagal tudi ta pritisk. In tudi pritisk domačih navijačev, ki so bili izjemni. Kako sem zadnja leta pogrešal ta občutek tekme pred domačimi navijači. Res lahko rečem, da je za mano lepa tekma," s tretjim mestom ni bil razočaran tacenski sosed.

Luka Božič, Alexander Slafkovsky in Benjamin Savšek. Foto: Nina Jelenc

Dobre volje je bil tudi zaradi tega, ker ga je poleg zmagovalca Slovaka Alexandra Slavkofskega premagal tudi reprezentančni kolega Božič, ki se je tako kot Savšek na tekmah svetovnega pokala po zmagi v Pragi še drugič uvrstil na zmagovalni oder.

"To drugo mesto je tako sladko kot zmaga v Pragi. Mislim, da sem v finalu pokazal izredno vožnjo, vsaj če upoštevamo, kako zahrbtna je proga v Tacnu, kako se voda spreminja in kako hitro se ti lahko pripeti kaj nepredvidljivega. Vsekakor bi se dalo še bolje zapeljati, ampak sem zadovoljen tudi s tem, kar sem pokazal," je bil navdušen 31-letni veslač iz Mosta na Soči, ki je bil v kvalifikacijah peti, v finalu pa je bil najhitrejši, vendar mu je zmago preprečil dotik vratc. Kljub temu je za zmagovalcem zaostal za vsega 17 stotink sekunde.

"Res se dobro počutim. Prisotno je bilo sicer več treme kot ponavadi, pred domačimi navijači čutimo določen pritisk, pa tudi vemo, kakšna je tacenska zapornica. A uspelo mi je ostati zbran, tako da bom rekel, da je za mano en odličen vikend, ki bo dobra popotnica za svetovno prvenstvo," je dejal Božič.

Eva Alina Hočevar je osvojila sedmo mesto. Foto: Nina Jelenc

Pri dekletih se je v finale uvrstila Eva Alina Hočevar, v soboto peta med kajakašicami. Danes je osvojila sedmo mesto. "Zaradi petega mesta v kajaku so mi se povečali apetiti v kanuju, v katerem sem ponavadi boljša. Razmišljala sem celo o stopničkah, a za to bi mi morala uspeti popolna vožnja, kar mi žal ni uspelo, napaka se mi je zgodila že na začetku, na rampi. A če pogledam moji uvrstitvi, moram biti zadovoljna. Dva finala v dveh dneh, sta zame vrhunski dosežek. Sta dokaz, da sem dobro pripravljena in da lahko čez 14 dni na svetovnem prvenstvu mlajših članic lahko računam na lepe uvrstitve," je bila nasmejana 20-letna Hočevarjeva.

Zmagala je Britanka Mallory Franklin, ki je premagala Američanko Evy Leibhart (+ 1,75) in Nemko Eleno Lilik (+ 4,99). Hočevarjeva je zaostala 13,06 sekunde. Že v polfinalu polfinalu sta izpadli Alja Kozorog in Lea Novak. Obe sta imeli na progi večje težave, na koncu je zaostanek Kozorogove 12 sekund in 84 stotink zadostoval za 18. mesto, Novakova je bila 20.(+14,65).