Srabotnik drugi v Tacnu!

Slovenski kajakaši so imeli v finalu tekme za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu tri predstavnike, najboljši je bil Martin Srabotnik na drugem mestu. Zmagal je Čeh Jiri Prskavec. V ženski konkurenci sta slovenski kajakašici Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj v finalu osvojili peto in osmo mesto. Zmagala je Avstralka Jessica Fox.