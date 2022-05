Ostermanova v Poznanju na 500 metrov spet v finalu A

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S Češke so sprinterji na mirnih vodah odpotovali neposredno na drugo tekmo za svetovni pokal, ki od danes do nedelje poteka na Poljskem. V Poznanju si je Anja Osterman priborila finale A na 500 metrov, Špela Ponomarenko Janić finale B na isti razdalji, Jošt Zakrajšek pa je izpadel na 1000 metrov.

V izjemno zahtevnih in vetrovnih razmerah, zaradi katerih so morali nekaj tekem prestaviti, vodna površina pa je bolj kot na jezero spominjala na morje, se je Ostermanova spet uvrstila v finale A na 500 metrov. Na razdalji, v kateri je pretekli konec tedna v Račicah osvojila srebro, je v kvalifikacijski skupini zasedla tretje mesto. Od nje sta bili hitrejši le olimpijska prvakinja Lisa Carrington z Nove Zelandije in Belgijka Hermien Peters. S tem si je Primorka zanesljivo priborila uvrstitev v polfinale, ki jo je čakal popoldne.

Tudi v polfinalu je v cilj priveslala kot tretja in se uvrstila v sobotni finale A. V polfinalu sta ciljno linijo pred Anjo prečkali Avstralka Alyssa Bull in Poljakinja Marta Walczykiewicz.

Na 500 metrov je veslala tudi Ponomarenko Janićeva. Foto: Nina Jelenc

Na 500 metrov je veslala tudi Ponomarenko Janićeva. V kvalifikacijski skupini je bila peta, kar ji je prineslo napredovanje v polfinale, kjer pa je nato dosegla šesti čas skupine in se uvrstila v sobotni finale B.

Na 1000 metrov je tekmoval Zakrajšek, ki pa je nekoliko presenetljivo nastop končal že v prvi fazi tekmovanja. V svoji kvalifikacijski skupini je bil namreč peti, napredovanje v polfinale pa si je zagotovila prva četverica ter dva najboljša petouvrščena tekmovalca po času, med katerima pa ni bilo nekdanjega divjevodaša. V nedeljo Zakrajška čaka še tekma na 5000 metrov, na kateri je pretekli konec tedna osvojil bron.

V petek, ko pričakujejo, da se bodo vremenske razmere še poslabšale, kvalifikacijski nastop na 200 metrov čaka Vida Debeljaka, Anjo Osterman in Špelo Ponomarenko Janić, Rok Šmit bo veslal v kvalifikacijah na 500 metrov, Debeljak in Šmit pa bosta moči združila še v kvalifikacijah kajakaških dvojcev na 500 metrov.