Odrovi se je finale izmuznil le za sekundo

Kljub novi zgrešeni priložnosti za finale je bila visokorasla Korošica tokrat prešerne volje. "Seveda mi je malo žal za tisto sekundo in finale. A na 800 m prosto res nisem vedela, da bom tako blizu najboljšim in deveta na svetu. Imela sem 13. prijavljeni čas in pričakovala, da bom tam nekje tekmo tudi končala," je v prvem odzivu po tekmi nasmejana povedala Tjaša Oder.

Za boljši dosežek in finale pa bi morala nekaj hitreje odplavati drugo četrtino proge.

V Gwangjuju slovenski tabor čakata še dva nastopa. V soboto bo Neža Klančar plavala na 50 m prosto, v nedeljo pa Katja Fain na 400 m mešano.