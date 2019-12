Ob 30-letnici jadralne zveze nagradi Macarolovi in Mrakovi ter Zelku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Mrak in Veronika Macarol sta bili lani izbrani za najboljšo športno ekipo leta.

Jadralna zveza Slovenije (JZS) je na Ljubljanskem gradu obeležila tridesetletnico delovanja, nagradi za najboljše v letošnjem letu pa sta prejeli Tina Mrak in Veronika Macarol (razred 470) ter Žan Luka Zelko (laser), posadki, ki sta si že priborili nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu. Nagrado za življenjsko delo, zlato jadro, sta prejela Vojko Petrič in v Milan Morgan

Osrednja pozornost na prireditvi je bila namenjena praznovanju jubileja zveze. Organizirano jadranje je bilo v Sloveniji prisotno že pred združevanjem različnih organizacij v Jadralno zvezo Slovenije leta 1989. Tako sta na OI v Rimu leta 1960 Mario Fafangel in Janko Kosmina osvojila osmo mesto in sta tudi člana Hrama slovenskih športnih junakov.

Čopi & Margon, Dekleva & Maučec, Vinčec, Žbogar ...

Sledile so generacije slovenskih jadralcev, ki pa so največje uspehe dosegli pod samostojno slovensko zastavo. Prve medalje na velikih tekmovanjih sta osvojila Tomaž Čopi in Mitja Margon v razredu 470, ki sta bila med drugim svetovna (1998) in dvakrat evropska podprvaka (1998, 1999).

V tem razredu sta tekmovali tudi Vesna Dekleva Paoli in Klara Maučec. Najprej sta bili srebrni na EP v Franciji, nekaj mesecev pred olimpijskimi igrami 2004 v Atenah pa sta postali svetovni prvakinji. V grški prestolnici sta le s točko zaostanka osvojili četrto mesto, ki je še vedno najboljša slovenska ženska jadralna olimpijska uvrstitev.

Gašper Vinčec se je v razredu finn prebil na čelo svetovne lestvice, bron je osvojil na SP 2007 in srebro na EP 2005. Z njegovim imenom je povezana tudi letošnja Barcolana, saj je krmaril posadko do presenetljive zmage.

V njegovem času je tekmoval tudi Vasilij Žbogar, najuspešnejši slovenski jadralec v zgodovini. Osvojil je prve in doslej edine slovenske olimpijske medalje, srebrni v Pekingu 2008 (laser) in leta 2016 v Rio de Janeiru (finn) ter bron leta 2004 v Atenah (laser).

Prijadral si je srebrno in bronasto medaljo na SP ter zlato, srebrni in bronasto medaljo na EP. Leta 2004 je postal najboljši slovenski športnik leta, ta dosežek pa sta med jadralci ponovili le še Macarolova in Mrakova, lanska ekipa leta v Sloveniji.

Tudi Žan Luka Zelko si je priboril olimpijsko vozovnico. Foto: Vid Ponikvar

Mrakova in Macarolova z olimpijsko kvoto

Mrakova in Macarolova sta namreč januarja lani zmagali v svetovnem pokalu v Miamiju in nato tudi na evropskem prvenstvu v Bolgariji. Na svetovnem prvenstvu na Danskem sicer nista stopili na zmagovalni oder, sta pa izpolnili osnovni cilj s kvoto za OI. Na prejšnjih OI 2016 sta osvojila šesto mesto, leto dni pozneje sta bili na SP tretji, pred tem pa sta bi prvi in tretji tudi na EP.

Na prireditvi so se po uvodnih besedah najprej na odru pozdravili Jožeta Tratnika, prvega predsednika JZS, ki je prejel posebno priznanje. Na čelu zveze so mu sledili Janko Kosmina, Stanislav Žbogar, Igor Lah, Gregor Veselko in sedanji predsednik Aljoša Tomaž.

"Ponosni smo lahko, da imamo končno plačane poklicne trenerje po klubih in tudi v okviru JZS. Imamo dovolj sredstev za izvajanje programov ter tudi nove prostore v Portorožu, kjer je tudi naš jadralni center. Pred nami so OI v Tokiu, norme sta si priborili že dve posadki, upamo pa, da jih bo na največjem tekmovanju prihodnjega leta še več," je dejal Aljoša Tomaž.

