Gašper Vinčec v svojem prvencu do 3. mesta na svetovnem prvenstvu

Gašper Vinčec je v svojem premiernem nastopu na SP v jadranju maxi jadrnic prišel do odličja.

Gašper Vinčec je v svojem prvem nastopu na svetovnem prvenstvu v jadranju maxi jadrnic prišel do tretjega mesta z jadrnico Way of Life. SP je potekalo v Porto Cervu na Sardiniji, ki je gostil jubilejno 30. prvenstvo. Na petih regatah se je pomerilo več kot 50 velikih jadrnic iz 17 držav.

Zmagala je monaška jadrnica Highland Fling XI pred presenetljivo drugim serijskim zmagovalcem Ramblerjem iz ZDA. Četrta je bila še druga malteška jadrnica, Leopard 3. Vse so sicer večje od jadrnice Way of Life (nekdanja Maxi Jena).

Po Igorju Simčiču z jadrnico Esimit Europa 2 je 27-metrska Way of Life na čelu z lastnikom in krmarjem, olimpijcem Gašperjem Vinčecem, šele druga slovenska jadrnica, ki je nastopila v zgodovini tega tekmovanja.

V ekipi Vinčeca je narodnostno mešana posadka, v kateri je tudi deset Slovencev. Zanjo je bilo SP tudi prvi nastop z novo jadrnico. V elitnem razredu najhitrejših jadrnic je ob dveh drugih, dveh tretjih in enem četrtem mestu osvojila skupno tretje mesto. Uspeh je še večji, ker je ekipa jadralcev pred prvenstvom trenirala le nekaj dni in se je z jadrnico prvič spoznala šele v tednu pred odhodom v Porto Cervo.

Jadrnice so bile razdeljene v osem kategorij glede na njihove tehnične lastnosti. Zato na prvenstvu ni štela razvrstitev glede na prihod v cilj, temveč gleda na tako imenovani kompenzirani čas, določen na podlagi končnega časa, ovrednotenega s količnikom, ki ga ima vnaprej določenega vsaka jadrnica.

