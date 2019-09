Žan Luka Zelko 30. na Japonskem

V Enošimi je zadnji tekmovalni dan pihalo s hitrostjo med 15 in 20 vozli in laseristi so odjadrali tri plove. Žan Luka Zelko je prvi plov začel zelo dobro, bil med deseterico, potem pa se med vožnjo v krmo zvrnil in takoj pristal na zadnjem mestu. Ni se vdal, do konca regate mu je uspelo pridobiti deset mest ter jo končati na 41. mestu. Naslednja dva plova je odjadral dobro in tako prihodnje olimpijsko prizorišče zapušča zadovoljen.

Pred njim je 11 mesecev trdega dela

"Druga dva plova sem jadral konstantno, solidno, se boril od starta do cilja in končal na 19. in 24. mestu. Žal sem skupno nazadoval za tri mesta, končujem na skupnem 30. mestu. Vseeno sem z izidom kar zadovoljen, imam pa pred sabo enajst mesecev res trdega dela. Ko pridem domov, se moram najprej odpočiti, potem se osredotočiti na kondicijske priprave, sredi oktobra pa odhajam na Gardsko jezero, kjer bom nadaljeval treninge na vodi," je dejal Zelko.

Vodstvena trojica ostaja nespremenjena - prvi je še vedno Ciprčan Pavlos Kontides (36 točk), drugi je Avstralec Matthew Wearn (57 točk), Francoz Jean Baptiste Bernaz pa je tretji (62 točk).