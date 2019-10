Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski olimpijec Gašper Vinčec je z jadrnico Way of Life presenetljivo zmagal na 51. Barcolani v Tržaškem zalivu, največji regati na svetu s skupinskim startom. Član posadke je bil tudi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič. To je po desetih letih prva slovenska zmaga na Barcolani.