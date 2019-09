Zelko še tretjič prvak v razredu laser standard

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

državno prvenstvo laser standard in laser 4.7

Jadralci so se konec tedna v Kopru pomerili na državnem prvenstvu v razredih laser standard in laser 4.7. V razredu laser standard se je pomerilo devet jadralcev, z zmagami v prav vseh plovih pa je prepričljivo slavil mariborski jadralec Žan Luka Zelko.

Žan Luka Zelko, ki je pred kratkim Sloveniji prijadral olimpijsko normo, je tokratni državni naslov osvojil drugo leto zapored, sicer pa jih ima vsega skupaj v laserjih že pet.

"Uspelo mi je zbrati minimalni izkupiček točk, zmagal sem prav v vseh plovih. Regato sem izkoristil za fokus na startih, za dobro pospeševanje in mislim, da se je to lepo poznalo skozi celo regato, saj sem vse plove vodil že od začetka. Želel sem si sicer malo več borbe, a pokazalo se je, da sem odjadral toliko boljše, da se mi za to uvrstitev ni bilo treba boriti," je po tekmi povedal Zelko, ki se bo novembra v Splitu začel pripravljati na olimpijsko leto.

Državni podprvak v razredu laser standard je postal Matej Valič (JK Jadro Koper), bron je osvojil Gašper Strahovnik (JK Burja Izola).

