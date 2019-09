Slovenski najstnik evropski podprvak v bodoči olimpijski disciplini

V zalivu Oristano na zahodni obali Sardenije se je v 12 vozlih termičnega vetra končalo člansko evropsko prvenstvo razreda formula kite. Toni Vodišek, edini Slovenec v finalnih štirih plovih, ni zadržal vodilnega položaja, kamor se je s tremi posamičnimi zmagami povzpel predzadnji tekmovalni dan, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.

"Na regato sem prijavil napačno jadro, ki po tekmah na Kitajskem ni v najboljšem stanju. Naredil sem tudi nekaj napak in potrudil se bom, da jih v bodoče čim prej odpravim. Razen tega sem z rezultatom zelo zadovoljen. To je moj največji uspeh na evropskem prvenstvu in do zlata mi je zmanjkalo resnično malo. Ponj se bom vrnil naslednje leto," je bil v cilju odločen mladi Vodišek.

Axel Mazella bo Vodišku najnevarnejši tekmec tudi na zadnji etapi svetovne serije kitefoil prihodnji konec tedna v Cagliariju, kjer se bodo najboljši jadralci s padali pomerili za skupno pokalno zmago in 20.000 evrov nagradnega sklada. Vodišek je po zmagah v Gizzeriji, Weifangu in Pingtanu v svetovni seriji letos še neporažen.