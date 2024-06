Neža Klančar zaradi bolezni izpušča uvod v EP

Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar bo izpustila uvodne tekme evropskega prvenstva v plavanju v Beogradu. Prva favoritinja slovenske ekipe za visoka mesta se je okužila s koronavirusom in bo v Srbijo naknadno potovala le v primeru dobrega počutja in negativnega testa, je potrdil njen trener Tomaž Torkar.

"Neža se je v zadnjih dneh slabo počutila in pokašljevala. Zdravniški pregledi so pokazali, da je okužena s koronavirusom. Zdaj mora izpustiti začetek prvenstva, potem pa bova počakala. Na prvenstvo ne sme okužena, saj lahko virus prenese tudi na druge plavalce," je še povedal Torkar.

"Res škoda. Neža je izjemno pripravljena, nameravala je loviti tudi posamično normo za nastop na 100 m prosto, kar bi ji glede na pokazano na treningih lahko uspelo. Ta tekma je na sporedu prvi dan in to mora zdaj odpovedati," je še dejal Torkar, prepričan, da bi se na prvenstvu njegova varovanka po lanskih treh kolajnah v konkurenci do 23 let tokrat v Beogradu potegovala tudi za prvo kolajno v absolutni konkurenci.

V posamični konkurenci zdaj ostajata odprta nastopa na 50 m delfin in 50 m prosto, ki pa sta odvisna od zdravstvenega stanja.

