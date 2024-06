Špela Perše 15., umetnostni plavalki deveti

Daljinska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Beogradu na 10-kilometrski olimpijski razdalji osvojila 15. mesto in dosegla osnovni cilj - uvrstitev med najboljših 16. Umetnostni plavalki Karin Pesrl in Maša Avramovič sta v prostem programu v duetu osvojili deveto mesto.

"Špela je plavala zelo dobro, vseskozi v vodilni skupini, ki je imela visok ritem. Na zadnjem obratu pa so najboljše vendarle naredile razliko. Cilj je bil preboj med najboljših 16., kar ji je uspelo, enak pa bo v četrtek na petkilometrski tekmi," je po nastopu povedal njen trener Alen Kramar in potožil nad zelo toplo Donavo, a so razmere za vse nastopajoče enake.

Najboljša na olimpijski generalki je bila Nemka Leonie Antonia Beck, ki je v sprintu za desetinko sekunde ugnala Italijanko Barbaro Pozzobon in za 3,7 njeno rojakinjo Giulio Gabbrielleschi. Radovljiška olimpijka je na koncu zaostala za 56 sekund.

Najvišje slovenske uvrstitve v zgodovini pa se veselita umetnostni plavalki Karin Pesrl in Maša Avramovič, ki sta nastopili v finalu prostega programa v duetu in osvojili deveto mesto. Slovenki sta med deseterico finalistov prepričljivo premagali Turkinji.

Nizozemki Bregje Maria Antonia de Brouwer in Noortje Johanna Cornelia de Brouwer sta premoč iz kvalifikacij potrdili tudi v finalu in osvojili zlato, srebro je osvojil britanski par, bron pa izraelski.