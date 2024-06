Odkrito na kolajno, Neža Klančar še vedno poškodovana

Uvod v prvenstvo je bil za Slovenijo uspešen. Daljinska plavalka Špela Perše je tekmovanje zaključila s 13. in 15. mestom, vtis pa sta po prvotnem spodrsljaju popravili tudi umetnostni plavalki Maša Avramovič in Karin Pesrl, ki ju glavni izziv čaka konec poletja na mladinskem svetovnem prvenstvu v Peruju, iz Beograda pa se vračata z devetim mestom v duetu in bogatimi izkušnjami za MSP.

"Reprezentanca je velika in z zelo mešanimi cilji"

V prihodnjem tednu se bo v srbski prestolnici predstavilo še 13 plavalcev. Glavna favorita za najvišja mesta sta Neža Klančar, ki je lani blestela na evropskem prvenstvu do 23 let v Glasgowu, in Peter John Stevens.

"Reprezentanca je velika in z zelo mešanimi cilji. Največ pričakujemo od Stevensa, pri dekletih odlično celo sezono plava Klančar, zelo dobre izide pa sta nazadnje dosegli tudi Katja Fain in Janja Šegel. Vsekakor pričakujemo zelo visoke uvrstitve," pravi tudi selektor Gorazd Podržavnik. Dodaja, da sta slednji visokim uvrstitvam lahko blizu, če bosta v finalu na 200 m prosto plavali želeno normo A za olimpijske igre v Parizu.

Dva velika izziva Stevensa

"To prvenstvo bo treba izkoristiti. Glede na napovedi bo nekaj plavalcev manjkalo, a to bomo videli, ko bodo znane startne liste. Zato mislim, da sem med favoriti za kolajno, posebej na krajši 50-metrski razdalji," o boju za odličja pravi Stevens. Ta pa si želi tudi normo za OI v Parizu: "Letos sem se z novim trenerjem v Trstu povsem posvetil 100-metrski razdalji. V preteklosti sem dokazal, da napredujem tudi na 50 metrov, če sem hitrejši na 100-metrski tekmi."

Peter John Stevens ima dva velika izziva. Foto: www.alesfevzer.com

Drugi večji izziv za Stevensa je 852 točk na mednarodni lestvici Fina in izid pod minuto na 100 m prsno. Ta bi mu zagotovil odhod na igre v Parizu. Disciplina je na sporedu že prvi dan, kjer lahko izpolni svoj cilj. Plavalec pa ne skriva, da razmišlja o možnosti, da bi v Beogradu izpustil tekmo na 50 m prsno, če bi bil neuspešen, a normi zelo blizu in bi jo skušal nato doseči naslednji konec tedna na mitingu Sette Colli v Rimu.

Boj za olimpijsko povabilo

Plavalci v moški konkurenci se namreč borijo za povabilo na olimpijske igre. Temu je najbližje Sašo Boškan iz kranjskega Triglava z lanskim dosežkom 1:47,62 na 200 m prosto na mitingu v Rotterdamu, a bo izid v Beogradu težko popravil, saj je pred tednom dni huje zbolel in izpustil del pomembnih priprav.

Dosežek Boškana bosta skušala z osebnimi rekordi preseči Anže Ferš Eržen na 200 m mešano in Primož Šenica Pavletič. Prvi bo napadal lasten državni rekord in izid 2:00,25, drugi pa zahteven dosežek 1:58,05 in več kot 20 let star rekord olimpijskega finalista Blaža Medveška. Pri tem je ob Šenici vpisan velik vprašaj, saj je lani novembra močno skočil na lestvici z dosežkom 1:59,18, nato pa si je zlomil roko in v zadnjih štirih mesecih skušal nadoknaditi zamujeno.

Klančarjeva: Želim se povzpeti tudi na stopničke

Že prvi dan bo visoko ciljala tudi Klančar na 100 m prosto. "Ne vem, kdo bo prišel, a sem na tekmah dokazala, da sodim zraven tudi v najmočnejši svetovni konkurenci. Tudi na zadnjem EP v kratkih bazenih sem bila finalistka, pa najvišje na četrtem mestu. Zdaj želim to prenesti še v veliki bazen, svoje dosežke še malo dvigniti ter se povzpeti tudi na stopničke," pravi Klančar.

"Zdaj želim to prenesti še v veliki bazen, svoje dosežke še malo dvigniti ter se povzpeti tudi na stopničke," pravi Neža Klančar. Foto: Ana Kovač

"Na 50 in 100 m prosto lahko svoje izide še izboljšam in res sem lahko zelo visoko. To velja tudi za 50 m delfin, kjer pa imam nekaj težav zaradi poškodbe rame," je še dodala plavalka Olimpije. Ta je nedavno odlično nastopala na mitingih serije Mare Nostrum, sklepne priprave pred EP, pred tem je letos trenirala tudi v Avstraliji, pa si je popestrila s skupnim treningom s Čehinjo Barboro Seemanovo, ki pred Beogradom vadi v Kranju.

Prva tekma bo odločilna tudi za sestavo ženske štafete

Prav tekma na 100 m prosto bo bržkone odločilna tudi za sestavo ženske štafete za Pariz. Za to mesto kandidirata Tjaša Pintar in Hana Sekuti. Zdaj je v rezultatski prednosti prva, druga pa je ekipi februarja v Dohi pomagala do olimpijske norme.

Zelo visoko bi bili ob izpolnitvi napovedi tudi Šegel in Fain, ki imata v štafeti 4 x 100 m prosto nastop v Parizu zagotovljen, v Beogradu pa lovita posamično olimpijsko normo za 200 m prosto.

"Cilj na 200 m prosto je olimpijska norma. Seveda pa si tudi jaz želim dosežke blizu kolajn," je selektorjeve besede podkrepila na zadnjem prvenstvu v Rimu četrtouvrščena na 200 m prosto Janja Šegel.

Ob omenjenih bosta v ženski konkurenci nastopili še specialistki za prsni slog Tara Vovk, ki je neposredno pred EP zbolela in izgubila kar nekaj mišične mase, ter Tina Čelik. V moški pa še oba štafetna plavalca Jaka Pušnik in Arne Furlan Štular.

Prav štafetno plavanje namreč postaja nov trend, ki odpira vrata mlajšim. V zadnjem obdobju se je kakovostna raven posameznih disciplin zelo razširila, ko je selektor odprl boj za uvrstitev v štafete. To naj bi veljalo zdaj tudi za svetovno prvenstvo decembra v nam bližnji Budimpešti, seveda pa bo treba dosežke pred tem potrditi na manjših mitingih.

V Beogradu ima Slovenija prijavljenih kar šest štafetnih nastopov. Ženska ekipa bo nastopila na 4 x 100 in 4 x 200 m prosto ter 4 x 100 m mešano, moška pa na 4 x 200 m prosto in 4 x 100 m mešano. Šesta ekipa je moško-ženska reprezentanca na 4 x 200 m prosto.