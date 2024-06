Plavalci v Beograd odkrito po kolajno

"Reprezentanca je kar velika in z zelo mešanimi cilji. Največ pričakujemo od Petra Johna Stevensa, pri dekletih odlično celo sezono plava Neža Klančar, odlične izide pa sta konec tedna dosegli tudi Katja Fain in Janja Šegel. Vsekakor pričakujemo zelo visoke uvrstitve," pravi Podržavnik. Ta ne skriva, da bosta v boju za kolajno zanesljivo Stevens in Klančarjeva, tudi Fainova in Šeglova pa sta temu lahko blizu, če bosta v finalu plavali želeno normo A za olimpijske igre v Parizu.

Zelo zanimiv bo tudi boj za olimpijsko štafeto 4 x 100 m prosto, kjer se bosta za četrto pozicijo še enkrat verjetno udarili Tjaša Pintar in Hana Sekuti, pri čemer je zdaj v rezultatski prednosti prva, druga pa je ekipi februarja v Dohi pomagala do olimpijske norme. Tudi v moški konkurenci plavalce čaka posreden boj za nastop v Parizu.

Stevens si želi normo za Pariz

"To prvenstvo bo treba izkoristiti. Glede na napovedi bo nekaj plavalcev manjkalo, a to bomo videli, ko bodo znane startne liste. Zato mislim, da sem med favoriti za kolajno, posebej na krajši 50-metrski razdalji," je neposreden o boju za odličja Stevens, ki pa si želi tudi normo za OI v Parizu: "Letos sem se z novim trenerjem povsem posvetil 100-metrski razdalji. V preteklosti sem dokazal, da napredujem tudi na 50 metrov, če sem hitrejši na 100-metrski tekmi."

Peter John Stevens bo eden glavnih adutov slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

"Ne vem, kdo bo prišel, a sem na tekmah dokazala, da spadam zraven tudi v najmočnejši konkurenci. Tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v kratkih bazenih sem bila finalistka, najvišje na četrtem mestu. Zdaj želim to prenesti še v veliki bazen, svoje dosežke še malo dvigniti ter se povzpeti tudi na stopničke," pa pravi Klančarjeva. "Na 50 in 100 m prosto lahko svoje izide še izboljšam in res sem lahko zelo visoko. To velja tudi za 50 m delfin, kjer pa imam nekaj težav zaradi poškodbe rame."

"Cilj na 200 m prosto je olimpijska norma za Pariz. Seveda pa si tudi jaz želim dosežke blizu kolajn," pa je selektorjeve besede podkrepila na zadnjem prvenstvu v Rimu četrtouvrščena na 200 m prosto Šeglova. Enak rezultatski izziv ima Fainova.

Ob omenjenih bodo v ženski konkurenci nastopile še Tjaša Pintar, Tara Vovk, Tina Čelik in Hana Sekuti, ki bo dobila priložnost v štafeti 4 x 200 m prosto, v moški pa ob Stevensu tudi Anže Ferš Eržen, Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič ter oba štafetna plavalca Jaka Pušnik in Arne Furlan Štular.

V posamični konkurenci vsi plavalci napovedujejo preboj med najboljših 16, nekateri tudi finale. Štafeta pa postaja nov trend slovenskega plavanja, ki odpira vrata mlajšim. V zadnjem obdobju se je kakovostna raven posameznih disciplin zelo razširila. Zato je selektor oblikovanje štafet napovedal tudi za naslednje akcije.

Slovenske medalje na EP v 50 m bazenih:



1938 London: 3. Tone Cerer, 200 m prsno

1947 Monte Carlo: 3. Tone Cerer, 200 m prsno

1977 Jonkoeping: 3. Borut Petrič, 1.500 m prosto

1981 Split: 1. Borut Petrič, 400 m prosto / 2. Borut Petrič, 1.500 m prosto / 3. Darjan Petrič, 400 m prosto

1983 Rim: 2. Borut Petrič, 400 m prosto / 2. Borut Petrič, 1.500 m prosto / 3. Darjan Petrič, 400 m prosto

1989 Bonn: 3. Matjaž Koželj, 200 m delfin

1993 Sheffield: 3. Igor Majcen, 1.500 m prosto

1999 Carigrad: 3. Metka Sparavec, 50 m hrbtno

2002 Berlin: 3. Alenka Kejžar, 200 m mešano

2004 Madrid: 2. Anja Čarman, 200 m hrbtno / 2. Anja Čarman, 800 m prosto / 2. Alenka Kejžar, 200 m prsno / 3. Anja Klinar, 400 m mešano / 3. Matjaž Markič, 50 m prsno

2006 Budimpešta: 3. Matjaž Markič, 50 m prsno

2008 Eindhoven: 1. Sara Isakovič, 200 m prosto / 2. Peter Mankoč, 100 m delfin

2012 Debrecen: 3. 4 x 200 prosto ženske (Sara Isaković, Anja Klinar, Urša Bežan, Mojca Sagmeister) / 1. Damir Dugonjić, 50 m prsno

2014 Berlin: 3. Damir Dugonjić, 50 m prsno

2016 London: 3. Tjaša Oder, 800 m prosto / 2. Peter John Stevens, 50 m prsno

2018 Glasgow: 3. Peter John Stevens, 50 m prsno

Duet v umetnostnem plavanju, Peršetova v daljinskem

Karin Pesrl (desno) zdaj v duetu nastopa z Mašo Avramovič. Foto: Nebojša Tejić/STA Prvi bosta v Beogradu na vrsti umetnostni plavalki Karin Pesrl in Maša Avramovič, ki ju že 10. junija čaka premierni skupni nastop na veliki tekmi v duetu, Pesrlovo pa tudi prvi posamični nastop na EP sploh. "Dosežki se stopnjujejo. Tudi v Beogradu sta plavalki lahko zelo visoko, ob popolni izvedbi tudi v finalu med najboljšimi 12," je prepričana ena od trenerk Agnieszka Siegienczuk. Za MSP bosta kasneje svoji sestavi dodali še nekaj dodatnih elementov.

Sinhronima plavalkama bo sledil nastop Špele Perše v daljinskem plavanju. Že 12. junija jo čaka 10-kilometrska olimpijska razdalja, naslednji dan pol krajša tekma. "Moj cilj ostaja uvrstitev med najboljših 16. Želja pa je, da izboljšam tudi 14. mesto, ki sem ga osvojila na zadnjem prvenstvu v Rimu," pravi radovljiška olimpijka.