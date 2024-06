Tjaša Pintar v Kranju ujela štafeto za Beograd

Tjaša Pintar se je plavanju vnovič 100-odstotno posvetila v zadnjih mesecih. Pred tem je po bolezni konec lanskega leta izpustila februarsko svetovno prvenstvo v Dohi, kjer so si Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Hana Sekuti priborile tudi nastop na olimpijskih igrah.

Ker selektor Gorazd Podržavnik ni zaprl štafete, se je Pintar odločila, da lovi dosežek 57,21, s katerim se je v štafeto uvrstila mlada Sekuti. Da ji lahko uspe, je s 57,22 v Kranju nakazala že zjutraj, popoldne pa namero potrdila.

"Vem, da sem sposobna veliko več"

Bržkone bo priložnost v Beogradu dobila tudi Sekuti, če bo Podržavnik podprl nastop štafete 4 x 200 m prosto, to pa bo jasno že v ponedeljek, ko bo dokončno oblikoval spisek potnikov za EP. V nadaljevanju sezone pa gre prav pri teh dveh plavalkah pričakovati boj za Pariz, morda pa se bo v tekmo za olimpijsko vstopnico vključila še katera od mladih plavalk.

"To je daleč od mojih osebnih rekordov in vem, da sem sposobna veliko več, kot sem pokazala danes, vseeno pa je to moj najboljši izid v zadnjem letu, zato moram biti z njim zadovoljna. Je korak naprej, tukaj zdaj smo in upam, da bom skozi poletje še dvigovala formo in pokazala še več," je po tekmi povedala plavalka, ki si želi tudi nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

"Pariz je bil cilj vsa ta tri, skupaj pa celo več let. Včasih se stvari zasučejo drugače, v zadnjem letu sem imela vrsto zdravstvenih težav, a trenirala sem in sem na dobri poti. Zdaj upam, da bo še bolje," je še dodala 27-letna radovljiška plavalka. Ta je že nastopila na igrah v Riu 2016, v Tokiu pa je po vrsti zapletov po sprva potrjeni normi Slovenija in posledično Pintar na koncu ostala brez nastopa.

Tekmo v Kranu na 100 m prosto je dobila ravenska olimpijka Janja Šegel. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V Beograd številčna slovenska zasedba

Že pred tem so si pot v Beograd zagotovile že omenjene Klančar, Fain in Šegel ter Tara Vovk in Tina Čelik ter Anže Ferš Eržen, Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič in Peter John Stevens.

Šegel je z 29,61 zmagala tudi na 50 m hrbtno, že v soboto pa med drugim na 200 m prosto. "Z nastopom na 200 m razdalji sem zelo zadovoljna, saj lepo stopnjujem izide. Današnji zmagi sta v redu, želela pa sem si še boljše čase. Do Beograda imam zdaj še 14 dni, da storim kar se da," je po generalki za EP povedala Šegel.

Fain je s 4:17,14 zmagala na 400 m prosto. "Zame je dosežek pod dvema minutama na 200 m prosto lepa popotnica za EP po lanski slabši sezoni. Danes na 400 m prosto pa sem želela plavati hitreje, a je težko plavati sam v ospredju," je nastop v Kranju pokomentirala Mariborčanka. Ta v Beograd odhaja z jasnim ciljem, da si na 200 m prosto priplava posamično normo za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Tina Čelik iz Triglava je z 1:08,74 dosegla lep izid na 100 m prsno, Šenica Pavletič je na 200 m hrbtno zmagal z 2:02,78.

Preberite še: