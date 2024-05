Neža Klančar na generalki pred EP še drugič na stopničkah

Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar je danes na mitingu Mare Nostrum v Barceloni osvojila stopničke tudi na 50 m prosto. S 24,83 je dosegla napovedan cilj in plavala pod 25 sekundami, lasten državni rekord pa je zgrešila za 13 stotink sekunde.

Družbo sta ji na zmagovalnem odru kot v sredo na 100 kravl, vendar v obratnem vrstnem redu, spet delali Švedinja Michelle Coleman in olimpijska podprvakinja na 100 metrski razdalji Siobhan Haughey iz Hongkonga z dosežkoma 24,61 in 24,64. Klančar je dosegla tudi svoj najboljši izid v koledarskem letu, štiri stotinke sekunde boljšega kot na SP februarja v Dohi.

Za kako dobre izide gre, potrjuje dejstvo, da je Klančar v sredo ob tretjem mestu na 100-metrski razdalji s 53,97 dosegla skupno deseti izid mitinga po mednarodnih tablicah. Danes je Haughey zablestela še na 200 m prosto z rekordom serije Mare Nostrum 1:54,57.

Manjka ji še nekaj hitrosti

"Malo mi še manjka hitrosti, a hitrejša sem kot pred mesecem dni. V tej konkurenci so pomembne tudi stopničke. Z generalko za Beograd sem zadovoljna, saj sem očitno na pravi poti in komaj čakam, da vidim, kako hitra bom, ko se spočijem," je po tekmi za STA povedala Klančar, ki se že veseli prostega vikenda, da spočije glavo in telo.

"Tukaj je bil glavni cilj tekmovati z močno konkurenco, ne le evropsko, kar s svetovno. Neža se dviga, bo pa v prihodnjih dneh treba izpiliti še nekaj tehničnih detajlov, malo bova tudi dvignila hitrost. Finale v Beogradu je s takim plavanjem jasen cilj, potem pa bomo videli, kam lahko seže. Želja bo tudi drugi posamični nastop v Parizu, ki si ga bo treba v Srbiji priboriti," pa je dodal njen trener Tomaž Torkar.

Na mitingu je nastopil tudi Primož Šenica Pavletič in prvi dan na 200 m prosto obtičal v kvalifikacijah, na 200 m hrbtno pa se je prebil v finale B. Tara Vovk, ki je bila z njim na pripravah, je zaradi nepričakovane bolezni predčasno odpotovala v Slovenijo.

V preostalih disciplinah je že zjutraj zablestela Italijanka Benedetta Pilato, ki je v predtekmovanju z 29,89 postavila nov rekord mitinga na 50 m prsno, popoldan je slavila s 30,06. Izraelka Anastasia Gorbenko je ob zmagi na 400 m mešano s 4:36,57 dosegla deseti izid sezone na svetu.

Napet finale na 100 metrov prosto

Za izredno napet finale sta na 100 m prosto poskrbela Romun David Popovici in Korejec Hwang Sunwoo, z 48,49 pa je bil dve stotinki hitrejši Romun, ki je v sredo slavil tudi na 200 m prosto. Nekdanja svetovna rekorderka Nizozemka Kira Toussaint je z 1:00,00 dosegla najboljši izid sezone na 100 m hrbtno.

Na 100 m prsno je z 59,89 slavil Japonec Yu Hanaguruma, v šestih stotinkah sekunde sta se za njim uvrstila Nizozemec Arno Kamminga in Italijan Nicolo Martinenghi. Svetovna prvakinja Nizozemka Tes Schouten je bila z 2:22,69 najhitrejša na 200 m prsno. Švedinja Louise Hansson je s 57,92 prepričala na 100 m delfin. V moški konkurenci je Korejec Kim Minseop z 1:55,47 ugnal Madžara Kristofa Milaka za dve desetinki sekunde, pri tem pa nenehno branil prednost iz uvoda tekme, ki jo je Milak zmanjševal.

Preberite še: