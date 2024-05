Kranj bo bržkone dal olimpijski odgovor

Z dosežki v sezoni so standardne članice štafete Janja Šegel, Neža Klančar in Katja Fain. Na februarskem svetovnem prvenstvu v Dohi je ekipi do olimpijske norme pomagala mlada koroška plavalka Hana Sekuti, ki je vsaj pred odločilno tekmo v najboljšem položaju. Že lani ji je bila zelo blizu tudi Tia Primc iz Ilirije.

A v Kranju bosta za mesto med četverico zanesljivo tekmovali tudi Mariborčanka Nika Fain in izkušena Radovljiška olimpijka Tjaša Pintar, ki po številnih obveznostih na univerzi Tennessee zaradi slabše forme ni nastopila na svetovnem prvenstvu v Dohi, Pariz pa je vendarle mamljiv izziv za vnovično trdo delo. Med omenjenimi ima daleč najboljši osebni rekord.

Kranjski Triglav bosta na domačem mitingu zastopala reprezentanta Tina Čelik in Sašo Boškan, ki je v moški konkurenci najvišje med kandidati za eno prosto mesto na olimpijskih igrah. V Kranju se bo predstavil tudi Anže Ferš Eržen, med potniki za Beograd pa manjkata Primož Pavletič Šenica in dolgoletni Triglavan Peter John Stevens. Našteti bodo v Beogradu lovili olimpijske igre.

Kranjski Triglav bosta na domačem mitingu zastopala reprezentanta Tina Čelik in Sašo Boškan, ki je v moški konkurenci najvišje med kandidati za eno prosto mesto na olimpijskih igrah Foto: www.alesfevzer.com

Ob Tini Čelik bosta v Kranju med potnicami za EP nastopili še Katja Fain in Janja Šegel, ki je imela v tem tednu nekaj zdravstvenih težav. Manjkata Tara Vovk in Neža Klančar, ki prav te dni nastopa na močni seriji mednarodnih mitingov Mare Nostrum.

Vrata v reprezentanco pa so odprta še nekaterim plavalcem, saj selektor Gorazd Podržavnik resno razmišlja o moški štafeti 4 x 200 m prosto, tudi o nastopu moško-ženske štafete na 4 x 200 m prosto, a bodo morali akterji to konec tedna v Kranju potrditi.

Glede na spisek prijav se vsaj v močnejših slovenskih disciplinah obeta zelo močna konkurenca. Prva zvezdnica mitinga pa bo bržkone češka olimpijka in nosilka kolajn z evropskih prvenstev Čehinja Barbora Seemanova, ki je v Kranj pripotovala na 14-dnevne priprave.