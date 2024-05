Neža Klančar kljub poškodbi do stopničk na mitingu Mare Nostrum

Na 50 m delfin je bila s 25,74 najhitrejša Švedinja Sara Junevik, ki blesti v švedskih štafetah, pred Francozinjo Melanie Henique in Nežo Klančar s 26,28.

Klančar je bila s 54,03 zelo hitra tudi na 100 m prosto, a jo je z zmagovalnega odra zrinila Francozinja Beryl Gastaldello. Vrhunski izid je z 52,55 dosegla olimpijska podprvakinja Siobhan-Bernadette Haughey iz Hongkonga, ki je za natančno sekundo ugnala svetovno prvakinjo Nizozemko Marrit Steenbergen.

Na 50 m prosto je bila najhitrejša 50 in Gastaldello s 24,62, Klančar je dosegla izid 25,06 sekund, a je drugo in peto mesto ločila vsega 11 stotink sekunde, tretje in peto štiri.

"V soboto nisem bila povsem zadovoljna. Cilj je bil finale A, kar mi je uspelo, a sem si želela dosežek pod 25 sekundami, kar sem plavala že pred mesecem dni. Drugi dan sem na 100 m prosto zelo dobro nastopila že zjutraj, a na velikih tekmah je treba biti hiter že zjutraj. Vesela sem, da mi je to uspelo tukaj v močni konkurenci, saj sem dokazala, da lahko. V finalu je šlo spet odlično, saj sem plavala manj kot desetinko slabše od osebnega in državnega rekorda. Na 50 m delfin pa stopničke, kar je seveda tisto, kar največ šteje," je po tekmah povedala plavalka.

Na junijskem evropskem prvenstvu Klančar kot prvi cilj izpostavlja še normo A za olimpijski nastop na 100 m prosto, kar bi ji v Parizu zagotovilo še drugi posamični nastop. Naslednjič bo formo preverjala že med tednom na drugi tekmi te serije v Barceloni, kjer bo nastopila le na 50 in 100 m prosto.

"Na 50 prosto si želim izid pod 25 sekundami. Res pa je tudi, da sem še vedno v polnem treningu, zato hitrost še ni povsem prava in se na tekmi še malo lovim. Na 100 m prosto pa si želim plavati na tem in ali pa še malo višjem nivoju- Glede na vse, kar delam v vodi, to lahko dosežem."

Dosežki na jugu Francije so vredni še toliko več, ker je varovanka Tomaža Torkarja na tekmi nastopila s poškodovano ramo, to pa niso bile edine težave na nedavnih pripravah na Mallorci. "Na začetku sme imela nekaj prebavnih težav, kar sme rešila s prehrano in hidracijo. Rama pa me boli, kar je seveda neprijetno. A ni časa za počitek, zato na treningih naredim, kar lahko. Nekaj udarnih treningov sem imela tudi z nogami, kar pa niti ni tako slabo, saj so noge najpomembnejše na zadnjih 25 metrih tekme."

Miting je bil vnovič izjemno močno zaseden in televizijske kamere so sliko močne konkurence prenašale kar v 70 različnih držav.

Na 50 m prosto je v moški konkurenci magično mejo 22 sekund z 21,92 prebil svetovni prvak na 100 m delfin Francoz Maxime Grousset. Rusinja Anastazija Kirpičnik, ki tekmuje za Francijo, je s 15:52,96 zablestela na 1500 m prosto. Olimpijski prvak Tunizijec Ahmed Hafnaoui je bil s 3:48,62 prepričljiv na 400 m prosto. Haughey se je z 1:07,01 veselila tudi zmag ena 100 m prsno, z 1:55,39 je pometla s konkurenco na 200 m prosto.

V nedeljo sta na 50 m prsno z dosežkoma po 28 sekundami tekmo na 50 m prsno odprla Japonec Taku Taniguchi (27,49) in Nizozemec Koen De Groot (27,59). Tunizijec Jaouadi je s 7:52,44 prepričal še na 800 m prosto. Kirpičnik si je s 4:08,99 razdelila zlato na 400 prosto z Belgijko Valentine Dumont. Yohann Ndoye-Brouard je bil s 53,59 odličen na 100 m hrbtno. Nekdanji svetovni rekorder Japonec Ippei Watanabe je z 2:07,62 potrdil visoke cilje za OI. Z 1:54,58 je Japonski zmago na 200 m delfin priboril tudi olimpijski podprvak Tomoru Honda. Grousset je s 48.71 zmagal tudi na 100 m prosto.

