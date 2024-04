Neži Klančar še tretji finale, Titmus 400 prosto pod štirimi minutami

Plavalka Neža Klančar si je na odprtem prvenstvu Avstralije na Zlati obali priplavala še finale na 50 m delfin in s 26,36 osvojila šesto mesto. S 25,33 je izjemen čas dosegla zmagovalka Japonka Rikako Ikee. Klančar je v Avstraliji že plavala v finalu na 50 in 100 m prosto.

Lepo je nase opozorila svetovna rekorderka na 400 m prosto Ariarne Titmus in napovedala oster boj pri branjenju olimpijskega zlata z Američanko Katie Ledecky in Kanadčanko Summer McIntosh poleti v Parizu. Razdaljo je zmogla v 3:59,13 minute.

"To je dober znak. Sama pa ostajam osredotočena nase in na to, kar si želim v Parizu," je po tekmi dejala 23-letnica, ki bo v Franciji plavala na 200, 400 in 800 m prosto.

Kaylee McKeown, ki je v preteklih dneh blestela na 200 in 400 m mešano, je danes s 27,07 dosegla odličen izid na 50 m hrbtno. "Danes je šlo predvsem za veselje. V primerjavi s prejšnjima dnevoma sem dala v višjo prestavo in v prvi vrsti opravila dober trening," je po nastopu v neolimpijski sprinterski disciplini povedala plavalka.

Na željo po olimpijski kolajni je s 50,80 na 100 m delfin opozoril tudi Matt Temple. Zelo hitra sta bila tudi nekdanji svetovni prvak Cameron McEvoy (21,93) in Kyle Chalmers (21,98), ki sta se na 50 m prosto spustila pod 22 sekund.

Elijah Winnington, ki je pred tem na prvenstvu dosegel najboljši letošnji izid na 400 m prosto, je 800 m prosto zmogel v 7:43,08 minute.

William Petric je z 1:58,43 slavil na 200 m mešano in ugnal tudi novozelandskega svetovnega prvaka na daljši 400-metrski razdalji Lewisa Clareburta.

Preberite še: