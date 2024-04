Neža Klančar je na koncu zasedla sedmo mesto, a bila z doseženim zelo zadovoljna. "Seveda sem vesela napredka in da se je trening tukaj res obrestoval. Že danes sem imela občutek, da bi bila lahko še hitrejša," je po tekmi veselo novico potrdila trenerju Tomažu Torkarju.

Plavalka je po februarskem svetovnem prvenstvu v Dohi odpotovala na dvomesečne priprave v Avstralijo, gre za ekipo, s katero dela trener Michael Bohl in kjer trenirata tudi zvezdnici Emma McKeon in Kaylie McKeown. In očitno se je v avstralski eliti odlično znašla.

"Ko je že zjutraj dosegla osebni rekord (54,39 op. STA), sem vedel, da lahko res plava zelo hitro. Treningi so kazali zelo dobro, zato sem seveda upal na nizkih 54, a je prebila tudi to mejo," je za STA povedal njen trener Tomaž Torkar, ki svojo varovanko v domovini pričakuje prihodnji teden.

Ta bo plavalko v luči priprav na evropsko prvenstvo v Beogradu in olimpijske igre v Parizu zdaj najprej odpeljal na priprave na Ptuj, kasneje na Majorko, bistvena testa pred EP pa bosta na sporedu konec maja na seriji Mare Nostrum v Canetu in Barceloni.

V Avstraliji se bo Klančar predstavila še na 50 m prosto in delfin ter na 200 m prosto.

