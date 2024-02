Slovenske plavalke prvenstvo končale z rekordom

Slovenski plavalci so svetovno prvenstvo v Dohi danes sklenili s 15. mestoma, ki sta ju dosegli Anže Ferš Eržen na 400 metrov mešano in ženska štafeta na 4 x 100 metrov mešano. Štafeta je ob tem s 4:07,74 dosegla tudi nov slovenski rekord.

Janja Šegel, Tara Vovk, Hana Sekuti in Neža Klančar so bile s časom 77 stotink hitrejše, kot je to uspelo kombinaciji Janja Šegel, Tara Vovk, Tjaša Pintar in Neža Klančar na sredozemskih igrah leta 2022 v alžirskem Oranu. Od finala, osmo mesto je osvojila Poljska, so bile oddaljene pet sekund. S 3:58,63 so bile najhitrejše Kanadčanke.

Anže Ferš Eržen je na 400 metrov mešano s 4:23,64 zasedel 15. mesto. Finale je bil nedosegljiv, saj je bilo zanj treba plavati kar osem sekund hitreje. S 4:12,51 je bil v predtekmovanju najhitrejši Američan David Johnston.

Vse slovenske uvrstitve na SP v plavanju 2024:



Bazensko plavanje:

8. Peter John Stevens, 50 m prsno

8. štafeta 4 x 100 m prosto

(Katja Fain, Neža Klančar, Janja Šegel, Hana Sekuti)

12. Neža Klančar, 50 m delfin

13. Neža Klančar, 50 m prosto

15. Janja Šegel, 200 m prosto

15. Anže Ferš Eržen, 400 m mešano

15. štafeta 4 x 100 m mešano

(Janja Šegel, Tara Vovk, Hana Sekuti, Neža Klančar)

16. štafeta 4 x 200 m prosto

(Katja Fain, Neža Klančar, Janja Šegel, Hana Sekuti)

17. Anže Ferš Eržen, 200 m mešano

22. Janja Šegel, 200 m hrbtno

22. Tara Vovk, 50 m prsno

24. Peter John Stevens, 100 m prsno

25. Primož Šenica Pavletič, 200 m hrbtno

33. Sašo Boškan, 200 m prosto

36. Tara Vovk, 100 m prsno

37. Sašo Boškan, 400 m prosto



Daljinsko plavanje:

28. Špela Perše, 5 km

34. Nik Peterlin, 5 km

40. Katja Fain, 5 km

48. Špela Perše, 10 km

50. Katja Fain, 10 km

57. Nik Peterlin, 10 km