Podržavnik: Veliko dobrih dosežkov in olimpijska norma štafete

V Katarju se je v nedeljo končalo svetovno prvenstvo v plavanju. Slovenija se vrača s finalom Petra Johna Stevensa na 50 m prsno in ženske štafete 4 x 100 m prosto. Za pripravo na olimpijske igre v Parizu pa je pomembno, da so Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Hana Sekuti v štafeti potrdile tudi olimpijski nastop.

"Vedno so odstopanja na gor in na dol. Zato lahko rečem, da je prvenstvo minilo v skladu s pričakovanji. Seveda bi bilo lahko še bolje, a včasih se stotinke sekunde izidejo tebi v prid, včasih ne. Tudi v obdobju priprav tekmovalcem včasih ne gre vse gladko, te težave smo imeli pred SP tudi mi, a 90 odstotkov nastopov je bilo dobrih," je prvenstvo za STA ocenil selektor Gorazd Podržavnik.

Na prvo mesto med dosežki je uvrstil oba finala, med posamezniki pa Petra Johna Stevensa, ki je bil finalist SP že drugič zaporedoma. "Neža Klančar je imela številne težave z zdravjem po decembrskem evropskem prvenstvu v Romuniji, a je vseeno tukaj nastopila zelo dobro in pozitivno. Kljub tem, da ni povsem optimalno pripravljena in da ni dosegala osebnih rekordov, je bila zelo visoko. Glede na gostoto in kakovost konkurence moramo biti v takih razmerah zelo zadovoljni z 12. in 13. mestom v sprintih. Posebej, ker vemo, kaj je dosegljivo, ko bo šla na tekmo 100-odstotno pripravljena."

S 15. mestom je glede na uvrstitev svoje opravila tudi Janja Šegel, a selektor ni skrival, da so bili rezultatski cilji pri njej višji. "Tukaj bo potrebna analiza, saj so treningi obetali več." Soliden je bil tudi nastop Tare Vovk na 50 m prsno, čeprav tudi ona sodi v kategorijo, kjer je možno več.

Prijetno je s 15. mestom na 400 m mešano presenetil Anže Ferš Eržen. "Stevens s finalom in prav uvrstitev Anžeta med najboljših 16 sta potrditev, da končno spet nastaja močna fantovska ekipa. Imamo še Primoža Šenico Pavletiča, ki je po poškodbi tukaj nastopil samo zato, da si ni zaprl poti na OI. Del te ekipe je tudi Sašo Boškan."

A prav Boškan sodi med dolžnike te tekme. "Tudi on bo moral s trenerjem ugotoviti, kaj je šlo narobe, saj so bili cilji višji. Vedno so odstopanja. Bo pa letos še veliko tekem in priložnosti za dokazovanje. Zdaj nas čakajo štirje meseci trdega dela in nato evropsko prvenstvo konec junija v Beogradu, ki bo tudi zadnji rok za doseganje olimpijske norme. Takrat bo forma za moški del ekipe najbolj pomembna," je še dejal Podržavnik.

Kot je še izpostavil selektor, je za slovensko ekipo zelo pomembno, da se je število olimpijskih potnikov, pred tem je imela normo le Neža Klančar, povečalo na štiri. "Vse te štiri tekmovalke se bodo zdaj lahko v miru pripravljale na OI in načrtno tempirale formo za vrhunec sezone."

Vmes bo na sporedu kopica preverjanj forme, ki bo resneje pod drobnogledom že na aprilskih mitingih.

