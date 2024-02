Zadnji dan SP še eno zlato Švedinje, Wiffen kralj razdalj

Zadnji dan svetovnega prvenstva v plavanju v Dohi sta zaznamovala Švedinja Sarah Sjöström in Irec Daniel Wiffen. Tridesetletna Švedinja je z zmago na 50 m prosto osvojila še 14. zlato kolajno na SP v karieri, medtem ko je Wiffen na 1500 m prosto zanesljivo slavil in osvojil dvojček naslovov na najdaljših razdaljah.

Sarah Sjöström je v soboto slavila že na 50 m delfin, danes pa je temu dodala še naslov na 50 m prosto. S časom 23,69 je za 22 stotink in četrto slavje v tej disciplini premagala Američanko Kate Douglas, Katarzyna Wasick s Poljske pa je za bron zaostala 26 stotink sekunde. Izjemna Švedinja, ki je za svojim svetovnim rekordom zaostala vsega osem stotink, je tako v karieri že pri 14 zlatih medaljah na SP.

Na 50 m prosto je 13. mesto zasedla Neža Klančar, ki je bila s časom 24,87 za 15 stotink sekunde prepočasna za nastop v finalu.

Irec kralj najdaljših razdalj

Kralj najdaljših razdalj v Dohi je postal Irec Daniel Wiffen. Dvaindvajsetletnik je evropskima naslovoma v 25-metrskih bazenih dodal še zlati kolajni na 800 in 1500 m na SP v 50-metrskih bazenih. Danes je na 1500 m s časom 14:34,07 prepričljivo ugnal Nemca Floriana Wellbrocka (+10,54) in Francoza Davida Aubryja (+10,78).

Kralj najdaljših razdalj v Dohi je postal Irec Daniel Wiffen. Foto: Guliverimage

Na 50 m hrbtno je slavil 20-letni Avstralec Isaac Cooper, ki je za zmago plaval 24,13. Srebro je pripadlo Američanu Hunterju Armstrongu (24,33), ki je dobil 100-metrsko preizkušnjo v hrbtnem slogu, bron pa poljskemu najstniku Ksaweryju Masiuku (24,44).

Na najkrajši razdalji v prsnem slogu je bila za svoj tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje na 50 m najhitrejša Ruta Meilutyte. Šestindvajsetletnica je plavala 29,40, drugouvrščena Kitajka Tang Qianting je zaostala 11 stotink, bronasta Italijanka Benedetta Pilato pa 61 stotink sekunde. V tej disciplini je v kvalifikacijah izpadla Tara Vovk z 22. časom (31,65).

Novozelandec v tesnem obračunu ugnal Britanca

Na 400 m mešano je bil najboljši Novozelandec Lewis Clareburt, ki je s časom 4:09,72 v tesnem obračunu ugnal Britanca Maxa Litchfielda (+0,68). Bron je pripadel izkušenemu Japoncu Daiyi Setu (+2,79), ki je tako osvojil šesto kolajno na SP v tej disciplini. Ob treh naslovih ima zdaj tudi tri bronaste kolajne.

Edini slovenski predstavnik v tej disciplini Anže Ferš Eržen je bil v dopoldanskih kvalifikacijah 15. s časom 4:23,64, kar je skoraj natanko štiri sekunde slabše od njegovega osebnega rekorda.

Pri ženskah je na 400 m mešano slavila Britanka Freya Colbert (4:37,14), ki je za 22 stotink ugnala Izraelko Anastasio Gorbenko. Bron je pripadel Sari Franceschi iz Italije (+0,72).

Za konec sporeda SP sta bili na vrsti še štafeti na 4 x 100 m mešano. Moško so dobili Američani, ki so bili s časom 3:29,80 za 1,43 sekunde hitrejši od Nizozemcev, Italijani so za bron zaostali še 36 stotink več. Ženska preizkušnja je pripadla Avstralkam. Te so za 37 stotink premagale Švedinje, še osem stotink sekunde več so zaostale Kanadčanke.

Slovenska štafeta je v dopoldanskem predtekmovanju zasedla 15. mesto in s 4:07,47 dosegla nov slovenski rekord na 4 x 100 m mešano. Janja Šegel, Tara Vovk, Hana Sekuti in Neža Klančar so bile za 1,04 sekunde hitrejše kot kombinacija Janja Šegel, Tara Vovk, Tjaša Pintar in Neža Klančar s sredozemskih iger leta 2022 v alžirskem Oranu.

Slovenska plavalna reprezentanca se sicer iz Dohe vrača z dvema finalnima nastopoma. Osmi mesti sta zasedla tako Peter John Stevens na 50 m prsno ter ženska štafeta na 4 x 100 m prosto. Ta si je prvi dan prvenstva priplavala tudi olimpijsko vozovnico za Pariz.

