Klančarjevi bron v Barceloni

V boju za stopničke na najprestižnejši seriji svetovnega plavanja, TV signal potuje v kar 70 držav, je v boju za stopničke premagala tudi svetovno prvakinjo Nizozemko Marrit Steenbergen, ki je v zadnjem zavesljaju za slovensko rekorderko zaostala za dve stotinki sekunde. Najhitrejša je bila olimpijska podprvakinja Siobhan Haughey iz Hongkonga, ki je z dosežkom 52,76 res odstopala od konkurence. Standardna članica švedske reprezentance Michelle Coleman je bila natančno desetinko sekunde hitrejša od varovanke Tomaža Torkarja.

V četrtek še na 50 prosto

"Vesela sem, da sem plavala hitreje kot konec tedna v Canetu in škoda, da nimam še ene tekme, saj svoje dosežke običajno stopnjujem in zanima me, kako hitra bi lahko bila. Že danes je bil dosegljiv tudi osebni rekord, a sem po skoku malo slabše izplavala, se na prvi polovici tekme malo lovila in zato prepočasi začela. Super pa sem plavala na drugih 50 metrih, kar je seveda dobro za EP v Beogradu, kjer bom spočita in zato še hitrejša," je po tekmi za STA povedala plavalka.

"Želela sem si tudi iz 53,80, s čimer bi si na OI potrdila tudi nastop na tej razdalji," je še povedala plavalka in bila osebno zelo zadovoljna tudi nad tesno zmago nas Steenbergnovo. "Vsak dan se ne premaga svetovne prvakinje in to res ni kar tako." V četrtek plavalko čaka še tekma na 50 m prosto: "V dobri formi je cilj vedno tudi državni rekord, realno pa si želim čas pod 25 sekundami."

Kylie Masse je dosegla rekord mitinga. Foto: Reuters

Na mitingu je bila dosežena vrsta dobrih izidov. Kanadska rekorderka Kylie Masse je na 50 m hrbtno dosegla rekord mitinga - 27,24, Italijan Nicolo Martinenghi je s 26,97 prebil mejo 27 sekund na 50 m prsno. Zelo napeta je bila tekma na 100 m hrbtno, kjer je Italijan Michele Lamberti 54,02 za vsega stotinko sekunde premagal Korejca Juho Leeja.

Benedetta Pilato je bila z 1:06,66 najboljša na 100 m prsno, velik up francoskega plavanja za igre v Parizu Florent Manaudou pa je pa je z 21,89 prepričljivo slavil na 50 m prosto. Japonec Ippei Watanabe je na 200 m prsno spet plaval pod 2:08. Ob koncu programa je zablestel še Madžar Kristof Milak, ki je s 50,95 postavil nov rekord mitinga na 100 m delfin. Izraelka Anastasya Gorbenko je z 2:08,55 dosegla izjem izid na 200 m hrbtno.