Najboljša slovenska telovadka odločena: Na vseh tekmah v boj za kolajno

"Priprave na novo sezono sem opravila po načrtu. Moj cilj je, da bi enemu od skokov na preskoku dvignila izhodiščno vrednost, vendar ne za vsako ceno. Upam, da mi uspe do Bakuja, če ne bo šlo, pa v drugem delu sezone. Za to sem se odločila, ker bi bila rada na evropskem prvenstvu še bližje finala in kolajne kot lani," je danes v Kristalni palači v ljubljanskem BTC pojasnila najboljša slovenska telovadka Tjaša Kysselef.

V boj za kolajne

Poleg tega ima izkušena, 28-letna telovadka tudi jasen rezultatski cilj: "Finale ne bi smel biti vprašljiv, upam, da bom naredila skoka tako, kot znam. Na vseh tekmah pa je moj cilj tudi boj za kolajno, to je pravzaprav moja motivacija. Glavni cilj je dobro opraviti oba skoka."

Medtem ko Kysselefova meri na finale preskoka in se nato želi vmešati v boj za odličja, pa ima preostala trojica v prvi vrsti cilj, da prikaže dobre nastope.

Tradicionalni turnir prvakov se tako vrača po dveletnem premoru zaradi koronske pandemije, prireditelji pa pričakujejo blizu 300 telovadcev iz 30 držav.

Tekmi v Cottbusu nato sledijo svetovni pokali v Dohi (med 2. in 5. marcem), Kairu (med 13. in 20. marcem) ter Bakuju (med 31. marcem in 4. aprilom). Vrhunec sezone pa bo jesensko svetovno prvenstvo v Liverpoolu.

Damjan Kralj je bil konec decembra s polno podporo izvoljen za nov mandat na čelu Gimnastične zveze Slovenije. Foto: Stanko Gruden, STA

Telovadci v novo sezono z istim pokroviteljem

Glavni izvršni direktor družbe BTC Damjan Kralj, ki je bil konec decembra s polno podporo izvoljen za nov mandat na čelu Gimnastične zveze Slovenije, je danes v imenu družbe BTC podpisal sponzorske pogodbe s slovenskimi telovadci. Družba BTC, ki s slovensko gimnastiko že več kot 20 let, bo letos podprla sedem tekmovalcev na čelu s Kysselefovo.

Letos bo družba BTC sponzorirala sedem športnikov GZS. Med njimi so poleg Kysselefove, lanske finalistke evropskega prvenstva ter športnice leta 2021 GZS, še Teja Belak, več let najboljša slovenska telovadka, ki se to sezono po materinstvu vrača na tekmovanja, Lucija Hribar, Luka Bojanc, Anže Hribar in Luka Kišek.

