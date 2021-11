Japonec ostaja predsednik, Kolar za glas prekratek za IO

Dvainšestdesetletni Japonec, ki je v sklopu kandidature septembra obiskal tudi Slovenijo in kot častni gost sodeloval na svetovnem pokalu v Kopru, je danes na volilnem kongresu v turški Antalyi zanesljivo s 87 glasovi premagal svojega protikandidata, predsednika Evropske gimnastike (UEG) Farida Gajibova. Azerbajdžanec je prejel 41 glasov.

Slovenija je sicer podprla Gajibova. Četudi je Azerbajdžanec leta 2017 v Splitu v boju za predsedniški stolček UEG z 28:20 premagal Kolarja, ga je v Antalyi slovenska zveza podprla, saj bi se v primeru njegove zmage sprostil položaj prvega moža evropske zveze.

Pegan še naprej predstavnik športnikov

Da pa Slovenija ne bo povsem brez zastopstva v IO, je minuli mesec poskrbel Aljaž Pegan. Nekdanji slovenski gimnastični as bo namreč še naprej predstavnik športnikov v IO Figa. Ob robu 50. svetovnega prvenstva v japonskem Kitakyushuju so namreč potekale volitve, telovadci pa so Peganu izkazali zaupanje za opravljeno delo, saj so ga izvolili za še en mandat.

Pegan, ki sicer kot svetovalec vrsto let deluje v turški reprezentanci, vlogo predstavnika športnikov pri Figu opravlja od leta 2017 in SP v Montrealu. Predstavnik športnikov pa bo do leta 2025.

Watanabe je sicer deveti predsednik v zgodovini Figa, na čelu mednarodne zveze je od januarja 2017, potem ko je zdaj že preminuli Italijan Bruno Grandi to funkcijo opravljal kar 20 let. Japonski poslovnež je od leta 2018 tudi član Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Na volitvah za tri podpredsednike Figa je bila vnovič uspešna nekdanja olimpijska prvakinja Belorusinja Neli Kim, na novo sta podpredsednika postala Katarec Ali Al-Hitmi in Turek Suat Celen.

Mednarodna sezona se je z volilnim kongresom končala. Domača pa še ne, saj telovadce čaka še državno prvenstvo, na sporedu pa so tudi volitve v Gimnastično zvezo Slovenije. Že zdaj pa je bolj kot ne jasno, da predsednik slovenske zveze ostaja Damjan Kralj.