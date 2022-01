Aljaž Pegan odslej predsednik komisije športnikov pri krovni zvezi

Pegan je nov mandat dobil ob robu 50. svetovnega prvenstva v japonskem Kitakyushuju. Telovadci so takrat Peganu izkazali zaupanje za opravljeno delo, saj so ga izvolili za še en mandat.

Pegan, ki sicer kot svetovalec vrsto let deluje v turški reprezentanci, je vlogo predstavnika športnikov pri Figu opravljal že od leta 2017 in SP v Montrealu.

Njegovi protikandidati so bili Čilenec Tomas Gonzalez, Iranec Saeedreza Keiha in romunski šampion Marian Dragulescu, a jih je vse premagal, potem ko je 47-letnik v drugem krogu volitev prejel 18 od 34 glasov.

Na mestu predsednika je zamenjal Ljubov Čarkašino, ki je bila na tem položaju od februarja 2017.

"Iz prvega mandata v komisiji športnikov vem, da je pomembno, da ostanemo v osebnih stikih. Čeprav je to zdaj že dve leti težko izvedljivo, si bom prizadeval, da bi se komisija športnikov še širila, da bi imeli predstavnika na vsaki celini in tudi pri posameznih nacionalnih zvezah. Predstavniki športnikov so pomembni, saj so vezni člen med tistimi, ki sprejemajo odločitve, ter športniki. Poskrbijo pa tudi, da se sliši glas športnikov," je za spletno stran Figa dejal Pegan.

