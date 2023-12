Če imate te suhe fige doma, jih ne uživajte

Serijska oznaka izdelka kilogramskega pakiranja je 3830022221674, lot številka 230824 in 220924, rok uporabe pa najmanj do 23. 8. 2024 in 22. 9. 2024.



Serijska oznaka izdelka v 200-gramskem pakiranju je 3830022221926, lot številka 130924 in 200924, rok uporabe pa najmanj do 13. 9. 2024 in 20. 9. 2024.

Omenjene izdelke so prodajali v trgovinah Spar, Jager in Fama.

Družba Bimed kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.