Lidl odpoklical adventni koledar, vrnite ga v trgovino

Iz podjetja Lidl Slovenija so zaradi neustreznega prevoda na deklaraciji odpoklicali nekatere adventne koledarje.

Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo izdelke Adventni koledar, 75g, proizvajalca KDC Pomorzanka Sp. Z.o.o. Izdelki so predmet odpoklica, saj je bilo ugotovljeno, da na deklaraciji izdelkov v slovenskem jeziku ni ustrezno preveden alergen: arašidi (navedeno je, da gre za orehe).

Serijski oznaki izdelka sta 5512509 in 5512510.

V odpoklic so zajeti zgolj zgoraj navedeni izdelki "Adventni koledar, 75g, več vrst" (EAN kodi: 5900847005785 in 5903228100468). Ostali izdelki niso predmet odpoklica. Izdelek lahko sproži alergijsko reakcijo pri kupcih, ki imajo alergijo na arašide. Za ostale kupce so izdelki varni za uživanje.

Omenjeni izdelki so se prodajali pri podjetju Lidl Slovenija. Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, naj izdelek zavržejo, so še sporočili iz podjetja.