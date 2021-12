Simone Biles športna osebnost leta po izbiru revije Time

Bilesova je zaznamovala olimpijske igre v Tokiu, a ne s predstavami na terenu, temveč z dejanji ob tekmovanju. Zaradi psihičnih težav tik pred boji za odličja je odpovedala nastope v štirih finalih, pozneje je pojasnila, da je v zraku pri akrobatiki izgubila sposobnost orientacije, vseeno pa se domov vrnila z dvema kolajnama.

Dobitnica 23 zlatih kolajn z OI in svetovnih prvenstev je s svojim ravnanjem, da zdravje postavi na prvo mesto, orala ledino in obenem prispevala k spremembi miselnosti v elitnem športu ter pomagala razbiti trajne stigme, povezane z duševnim zdravjem, je ob razglasitvi sporočil Time.

Larry Nassar Foto: Reuters

Pričala je tudi proti nekdanjemu zdravniku ameriške reprezentance Larryju Nassarju

Poleg tega je Bilesova mesec dni po olimpijskih bojih na zaslišanju v ameriškem senatu pričala proti nekdanjemu zdravniku ameriške reprezentance Larryju Nassarju, ki je dolga leta spolno zlorabljal mladoletna dekleta. Bilesova je opisala, kako je telovadke izdal celoten sistem, od športnih zvez do policistov, ki niso pravočasno ukrepali.

Zlata olimpijka je okrivila odgovorne zveze in FBI, ker so tiščali glavo v pesek pred zločini, Nassar pa je zlorabljal naprej. "Krivim Larryja Nassarja, vendar krivim tudi celoten sistem, ki je omogočil te zlorabe. Gimnastična zveza, olimpijski komite in paraolimpijski komite so vedeli, da me je zlorabljal uradni zdravnik ekipe," je dejala Bilesova.

FBI ni resno ukrepal, potem ko je ameriška gimnastična zveza prvič prijavila zlorabe leta 2015 v Indianapolisu. FBI je sicer že sam svoje ravnanje v primeru opredelil kot neopravičljivo, saj je Nassar zlorabil še najmanj 40 deklet, potem ko je bila prijava že podana.

Zaradi vsega tega je revija Time razglasila Bilesovo za športno osebnost leta 2021. "Samozavest Bilesove v izražanje svoje resnice in sprejemanje odgovornosti za svojo usodo je spodbudilo tako športnike kot nešportnike, da so razkrili svoje skrbi in pomisleke ob duševnih stiskah, ki so jih prej zadrževali zase," so zapisali pri Timu.