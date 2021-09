Drugačen obraz Simone Biles

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva dama svetovne gimnastike Simone Biles je na zaslišanju v ameriškem senatu ameriško gimnastično zvezo, olimpijski komite in paraolimpijski komite ter FBI okrivila, da so tičali glavo v pesek pred zločini, medtem ko jih je nekdanji reprezentančni zdravnik Larry Nassar zlorabljal še naprej.

24-letna Simone Biles, največje ime v svetu gimnastike vseh časov, je v pogovoru za New York Magazine priznala, da bi se nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu morala odpovedati že precej pred letošnjim poletjem. "Če pogledate na vse, kar sem prestala v zadnjih sedmih letih, se sploh ne bi smela uvrstiti v olimpijsko ekipo," je izjavila slovita telovadka, ki jo močno bremeni travmatična izkušnja s spolno zlorabo.

"Nisem želela, da bi mi vzel nekaj, za kar sem garala od šestega leta"

"Morala bi se posloviti že pred Tokiom, v času, ko je bil Larry Nassar (zdravnik ameriške gimnastične reprezentance, ki so ga telovadke, vključno z Bilesovo, obtožile spolnih zlorab, op. a.) že dve leti v središču medijske pozornosti. Vsega je bilo preveč. Vendar nisem želela, da bi mi odvzel nekaj, za kar sem garala od svojega šestega leta. Nisem mu želela dopustiti, da bi mi vzel veselje. Zato sem vztrajala tako dolgo, kot sta mi moj um in telo dopustila," je povedala prva dama gimnastike, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu veliko pozornosti vzbudila z odpovedjo nastopa v kar petih finalih.

Razlog za umik je bil preventivne narave. Zaradi t. i. twistijev, ki povsem porušijo prostorsko predstavo telovadca, se je v izogib padcem, ki so v gimnastiki zaradi vratolomnih elementov lahko usodni, večini nastopov v finalu raje odpovedala.

Kljub temu je na igrah osvojila dve medalji, srebro v ekipnem mnogoboju in bron na gredi.

Ko se zjutraj zbudiš in je vse drugače

Bilesova je že pred olimpijskimi igrami obiskovala terapevta, a jo je ob prihodu v Tokio kljub terapijam preplavila tako močna anksioznost, da ji ni preostalo drugega, kot da se umakne z večine finalnih nastopov.

Štirikratna olimpijska prvakinja iz Ria se je v Tokiu odpovedala kar petim od šestih finalnih nastopov. Foto: Reuters

"Predstavljajte si, da do 30. leta povsem dobro vidite, potem pa se neko jutro zbudite in ne vidite več ničesar, ljudje pa vam govorijo, da vztrajajte in opravljate svoje vsakodnevne obveznosti tako, kot da še vedno vidite. Bili bi izgubljeni, kajne?" se je hipotetično vprašala Bilesova. "Gimnastika je edina stvar, s katero se lahko poistovetim," je priznala Bilesova, ki je trenutno na turneji po ZDA z reprezentančnimi kolegicami.

Odločitve o tem, ali se bo vrnila v tekmovalno areno, še ni sprejela.