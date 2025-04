Teja Belak in Tjaša Kysselef z dvojno zmago, Lucija Hribar druga

Slovenski telovadki Teja Belak in Tjaša Kysselef sta na predzadnji tekmi svetovnega pokala v športni gimnastiki v Dohi zasedli prvo in drugo mesto na preskoku. Lucija Hribar je na dvovišinski bradlji zasedla drugo mesto, Anže Hribar pa je bil po najboljši oceni v kvalifikacijah v finalu na parterju četrti.

Belak in Kysselef sta se v sredo s tretjo oziroma šesto oceno uvrstili v današnji finale, a z rezervami v svojih sestavah. V današnjem finalu pa sta med osmerico prikazali največ in se v tesnem razpletu veselili dvojne zmage za slovensko reprezentanco.

Tridesetletna Belak je skoka opravila s povprečno oceno 13,316 točke, desetinko točke manj je imela leto starejša Kysselef. Tretje mesto je s 13,166 pripadlo Greti Mayer.

Belak je po prvem skoku (12,933) potrebovala precej boljši drugi skok in ga s 13,300 tudi dosegla. Z dodatkom točk je nato za desetinko ugnala reprezentančno kolegico. Kysselef je s prvim skokom 13,233 imela boljše izhodišče, z drugim 12,800 pa je skupaj z dodatkom storila dovolj za končno drugo mesto.

Belak je v letošnji sezoni zasedla drugo mesto v Bakuju, po spodletelih kvalifikacijah v Antalyi in sedmem mestu v Osijeku, pa je v Dohi kljub zdravstvenim težavam na koncu slavila. To je bila njena šesta zmaga v svetovnem pokalu, prva po Mersinu 2022. Za Kysselef so bile to druge letošnje stopničke, potem ko je bila tretja že v Bakuju.

"Z današnjim izidom sem bolj zadovoljna kot s skoki. Sploh pri prvem, težjem, je bil pristanek malce na iztegnjeno nogo, zato je bila ocena nižja," je za STA iz Dohe sporočila Belak.

Dodala je, da si želi zadnjo tekmo svetovnega pokala v Kairu izpustiti, saj se je nabralo že precej tekem ob številnih zdravstvenih težavah. "Nekaj živčnosti je bilo prisotne pred tekmo, saj sem vedela, da moram prehiteti Oksano Čusovitino, če želim ostati na prvem mestu lestvice in se izogniti zadnjemu tekmovanju v Kairu. Ne zato, ker si ne bi želela tja, ampak enostavno je bilo že preveč tekem pred evropskim prvenstvom," je dejala.

"V zadnjem času imam tudi veliko težav z zdravjem. Tudi pred prihodom sem na letalu dvakrat bruhala, padla sem skupaj in nikakor se nisem mogla sestaviti. Zato je današnji izid še toliko slajši," je še dodala Belak.

Tjaša Kysselef Foto: Aleš Fevžer

Za Kysselef so bile to druge letošnje stopničke, potem ko je bila tretja že v Bakuju. "To je res nekaj najlepšega, kar se mi je lahko zgodilo ta teden, saj imam že nekaj dni nelagodje in težave na treningih. Veliko tekem sem imela letos, kar se mi že malo pozna. Tudi v kvalifikacijah nisem bila najbolj suverena in nisem šla celih skokov," je za STA dejala 31-letna telovadka.

"Vedela sem, da bom v finalu naredila vse, kar lahko. Da naredim tako, kot znam. Moram reči, da je to najlepše presenečenje leta. Poleg tega je bila moja čisto prva medalja točno 16 let nazaj, točno v Dohi in prav tako srebrna, zato je prisotna tudi nostalgija. Zelo sem zadovoljna, ocena resda ni bila najboljša letos, je pa moj nasmeh pokazal, da sem zagotovo danes v tej dvorani najbolj srečna jaz," je še dodala Kysselef.

V finalu je danes nastopil tudi Anže Hribar, ki je po slavju v kvalifikacijah med osmerico najboljših z oceno 13,566 zasedel četrto mesto. Druge stopničke v karieri je zgrešil za 0,034 točke. V kvalifikacijah je Hribar slavil z oceno 14,000.

"S kvalifikacijsko vajo sem bil zelo zadovoljen, saj sem jo opravil z malo napakami. Razočaran pa sem nad finalno vajo, saj sem napravil več napak, ki so me stale medalje," je za STA iz Dohe sporočil 20-letni slovenski telovadec.

Prepričljivo je v finalu slavil Kazahstanec Milad Karimi (14,466). Petindvajsetletnik je za svojo drugo zaporedno zmago v Dohi (2024) ugnal rojaka Altinhana Temirbeka (13,633) in Britanca Sama Mostowfija (13,600).

Lucija Hribar druga

Triindvajsetletna Lucija Hribar, sicer lanska olimpijka v Parizu, se je v kvalifikacijah s tretjo oceno uvrstila med najboljšo osmerico, v finalu pa je za vsega 0,067 točke ostala brez zmage.

Lucija Hribar Foto: Grega Valančič/Sportida

Z oceno 13,033 je zaostala le za Avstralko Kate McDonald (13,100), ki je večji del ocene pridobila z bolj zahtevno sestavo, medtem ko je bila sama izvedba na strani slovenske telovadke. Tretje mesto je pripadlo Kanadčanki Audrey Rousseau (12,700).

V finalu je od Slovenk nastopila tudi 16-letna Vita Prijanovič in bila šesta (10,466). To mesto je zasedla tudi v kvalifikacijah.

V soboto bodo zadnji dan na sporedu še trije slovenski finali, nastopili bodo Beno Kunst na preskoku, Kevin Buckley na drogu ter Vita Prijanovič na gredi.

